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Тонкий і хрумкий домашній лаваш – простий рецепт

Ірина Маслова Ірина Маслова Редактор Їжа Сьогодні
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1 березня, 10:39
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Борошно для лаваша може бути будь-яке, яке є вдома. Сушені трави та будь-які інші спеції додавайте за смаком
Домашній лаваш
Домашній лаваш / Фото: Depositphotos

Потім цей лаваш можна використовувати у приготуванні ситного сніданку або можна подавати до перших страв.

Для цього рецепта тісто має постояти у теплі близько однієї години. Постарайтеся дуже тонко розкачати тісто і смажити його на добре розігрітій сухій сковороді.

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Готовий лаваш потрібно покласти в контейнер та накрити кришкою – так він пропариться.

Рецепти зі сторінки української фудблогерки pastrycourse_kiev.

Домашній лаваш

/ Фото: Инстаграм

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Інгредієнти:

  • 150 г води;
  • 8 г (кілька щіпок) солі;
  • 300 г борошна.

Як зробити швидкий хачапурі з лаваша – читайте тут.

Як приготувати:

  1. Усі інгредієнти змішати та замісити туге тісто. Маса буде пухкою. Залишити на 15 хвилин.
  2. Ще раз добре вимісити та залишити на одну годину. Розділити тісто на частини. Дуже тонко розкачати.
  3. Пекти на сухій сковороді дуже швидко, до появи коричневих цяток. Важливо не пересушити.
  4. Лаваш прибрати в контейнер і накрити кришкою.

Ірина Маслова
Ірина Маслова Редактор Їжа Сьогодні Більше статей автора
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