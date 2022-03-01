Тонкий і хрумкий домашній лаваш – простий рецепт

Борошно для лаваша може бути будь-яке, яке є вдома. Сушені трави та будь-які інші спеції додавайте за смаком

Домашній лаваш / Фото: Depositphotos

Потім цей лаваш можна використовувати у приготуванні ситного сніданку або можна подавати до перших страв.

Для цього рецепта тісто має постояти у теплі близько однієї години. Постарайтеся дуже тонко розкачати тісто і смажити його на добре розігрітій сухій сковороді.

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Готовий лаваш потрібно покласти в контейнер та накрити кришкою – так він пропариться.

Рецепти зі сторінки української фудблогерки pastrycourse_kiev.

Домашній лаваш

/ Фото: Инстаграм

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Інгредієнти:

150 г води;

8 г (кілька щіпок) солі;

300 г борошна.

Як зробити швидкий хачапурі з лаваша – читайте тут.



Як приготувати: