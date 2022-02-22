Вложиться в 200 гривен – рецепты куриных желудочков с рисом и салат с пекинской капустой

Вкусно – необязательно очень дорого. Если включить фантазию, то можно приготовить достаточно достойное блюдо – куриные котлеты с квашеной капустой или вот эти два блюда.

Мы не считали их стоимость до копейки. В каждом регионе цены немного отличаются. Но в целом, накормить семью за такие деньги вполне может получиться.

Что приготовить на обед за 200 гривен / Фото: Коллаж: Сегодня

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На рис с куриными желудочками вы потратите максимум 130 гривен, Много салата с пекинской капустой, яйцом и консервированной фасолью получится за 70 гривен.

Фасоль для салата по рецепту etseptydlialiubimykh можно купить консервированную, она останется после приготовления, или отварить.

Как приготовить куриные желудочки с рисом от Алена Митрофанова увидите в видео ниже.

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Куриные желудочки с рисом

Куриные желудочки с рисом / Фото: Алена Митрофанова

Ингредиенты:

желудочки – 500 г;

лук, морковь;

рис – стакан;

бульон или вода – стакан;

сметана 100 г;

горчица, соль, перец.

Бюджетный рецепт куриной печение по-венециански найдете здесь.

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Как приготовить:

На разогретой сковороде обжарить лук до золотистости, добавить тертую морковь. Обжарить на среднем огне 4-5 минут. Вареные желудки нарезать и добавить к овощам. Обжарить. Для заправки столовую ложку горчицы добавить к сметане, добавить 250 мл воды и перемешать. Рис хорошо промыть. Высыпать в сковороду. Влить стакан горячей воды или бульона и заправку. Перемешать. Послить и поперчить. Перемешать и готовить 20-25 минут на медленном огне до готовности риса. Украсить зеленью.

Салат с пекинской капустой, огурцом и фасолью

Салат с пекинской капустой, огурцом и фасолью / Фото: instagram.com/retseptydlialiubimykh

Ингредиенты:

капуста пекинская;

огурец – 1 шт.;

яйцо куриное – 2 шт.;

фасоль (отварная, консервированная) – 100 г;

укроп;

чеснок – 1-2 зубчика;

майонез (можно заменить сметаной) – 2-3 ст. л.;

соль, перец – по вкусу.

К салату с пекинской капустой можно добавить отварное мясо и кукурузу. Этот рецепт найдете здесь.

Как приготовить:

Нарезать все ингредиенты по вкусу, перемешать. С фасоли слить жидкость и соединить с овощами и яйцами. Заправить и довести до вкуса солью и перцем.

Здесь смотрите все этапы приготовления риса с желудочками.