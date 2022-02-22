Вкластися в 200 гривень – рецепти курячих шлуночків з рисом та салат з пекінською капустою

Смачно – необов'язково дуже дорого. Якщо залучити фантазію, то можна приготувати доволі гідну страву – курячі котлети з квашеною капустою або оці дві страви.

Ми не рахували їхню вартість до копійки. У кожному регіоні ціни дещо різняться. Але загалом, нагодувати сім'ю за такі гроші цілком можна.

Що приготувати на обід за 200 гривень / Фото: Колаж: Сьогодні

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На рис з курячими шлуночками ви витратите максимум 130 гривень, багато салату з пекінською капустою, яйцем та консервованою квасолею коштуватиме 70 гривень.

Квасолю для салату за рецептом etseptydlialiubimykh можна купити консервовану, вона залишиться після приготування, або відварити.

Як приготувати курячі шлуночки з рисом від Альона Митрофанова побачите у відео нижче.

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Курячі шлуночки з рисом

Курячі шлуночки з рисом / Фото: Алена Митрофанова

Інгредієнти:

шлуночки – 500 г;

цибуля, морква;

рис – склянка;

бульйон або вода – склянка;

сметана – 100 г;

гірчиця, сіль, перець.

Бюджетний рецепт курячої печінки по-венеційськи знайдете тут.

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Як приготувати:

На розігрітій сковороді обсмажити цибулю до золотавого кольору, додати терту моркву. Обсмажити на середньому вогні 4-5 хвилин. Варені шлунки нарізати та додати до овочів. Обсмажити. Для заправки столову ложку гірчиці додати до сметані, додати 250 мл води та перемішати. Рис добре промити. Висипати у сковороду. Влити склянку гарячої води або бульйону та заправку. Перемішати. Послити та поперчити. Перемішати та готувати 20-25 хвилин на повільному вогні до готовності рису. Прикрасити зеленню.

Салат з пекінською капустою, огірком та квасолею

Салат з пекінською капустою, огірком та квасолею / Фото: instagram.com/retseptydlialiubimykh

Інгредієнти:

капуста пекінська;

огірок – 1 шт.;

яйце куряче – 2 шт.;

квасоля (відварена, консервована) – 100 г;

кріп;

часник – 1-2 зубчики;

майонез (можна замінити сметаною) – 2-3 ст. л.;

сіль, перець – за смаком.

До салату з пекінською капустою можна додати відварене м'ясо та кукурудзу. Цей рецепт знайдете тут.

Як приготувати:

Нарізати всі інгредієнти, перемішати. З квасолі злити рідину і з'єднати з овочами і яйцями. Заправити та довести до смаку сіллю та перцем.

Тут дивіться всі етапи приготування рису зі шлуночками.