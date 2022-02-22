Вкластися в 200 гривень – рецепти курячих шлуночків з рисом та салат з пекінською капустою

Смачно – необов'язково дуже дорого. Якщо залучити фантазію, то можна приготувати доволі гідну страву – курячі котлети з квашеною капустою або оці дві страви.
Ми не рахували їхню вартість до копійки. У кожному регіоні ціни дещо різняться. Але загалом, нагодувати сім'ю за такі гроші цілком можна.
Що приготувати на обід за 200 гривень / Фото: Колаж: Сьогодні
На рис з курячими шлуночками ви витратите максимум 130 гривень, багато салату з пекінською капустою, яйцем та консервованою квасолею коштуватиме 70 гривень.
Квасолю для салату за рецептом etseptydlialiubimykh можна купити консервовану, вона залишиться після приготування, або відварити.
Як приготувати курячі шлуночки з рисом від Альона Митрофанова побачите у відео нижче.
Курячі шлуночки з рисом
Інгредієнти:
- шлуночки – 500 г;
- цибуля, морква;
- рис – склянка;
- бульйон або вода – склянка;
- сметана – 100 г;
- гірчиця, сіль, перець.
Бюджетний рецепт курячої печінки по-венеційськи знайдете тут.
Як приготувати:
- На розігрітій сковороді обсмажити цибулю до золотавого кольору, додати терту моркву. Обсмажити на середньому вогні 4-5 хвилин.
- Варені шлунки нарізати та додати до овочів. Обсмажити.
- Для заправки столову ложку гірчиці додати до сметані, додати 250 мл води та перемішати.
- Рис добре промити. Висипати у сковороду. Влити склянку гарячої води або бульйону та заправку. Перемішати. Послити та поперчити.
- Перемішати та готувати 20-25 хвилин на повільному вогні до готовності рису. Прикрасити зеленню.
Салат з пекінською капустою, огірком та квасолею
Інгредієнти:
- капуста пекінська;
- огірок – 1 шт.;
- яйце куряче – 2 шт.;
- квасоля (відварена, консервована) – 100 г;
- кріп;
- часник – 1-2 зубчики;
- майонез (можна замінити сметаною) – 2-3 ст. л.;
- сіль, перець – за смаком.
До салату з пекінською капустою можна додати відварене м'ясо та кукурудзу. Цей рецепт знайдете тут.
Як приготувати:
- Нарізати всі інгредієнти, перемішати.
- З квасолі злити рідину і з'єднати з овочами і яйцями.
- Заправити та довести до смаку сіллю та перцем.
Тут дивіться всі етапи приготування рису зі шлуночками.