Ситний салат з пекінською капустою – потрібні варене м'ясо, кукурудза та свіжий огірок

Коли, як не взимку на повну використовувати соковиту, хрустку пекінську капусту? Салати з нею завжди виходять класними, чи то суперкорисні овочеві або ситні з відвареним м'ясом.
Для цього салату підійде курка або яловичина. Заправити його пропонують майонезом, однак, є велика ймовірність, він буде непоганий зі сметаною та гірчицею.
Салат з пекінської капусти з відвареним м'ясом
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Інгредієнти:
- 600 г капусти;
- 2 шт. свіжий огірок;
- 1 бляшанка консервованої кукурудзи;
- 300 г вареного м'яса;
- 3 зуб. часнику;
- 4 ст. л. соєвого соусу;
- сіль, перець, зелень (кінза), майонез – за смаком.
З пекінської капусти виходять чудові стейки. Як їх зробити – дивіться тут.
Як приготувати:
- Овочі та м'ясо нарізати соломкою та з'єднати. Додати подрібнені кінзу та часник.
- Заправити майонезом та перемішати. Довести до смаку сіллю, перцем та соєвим соусом.
Тут дивіться процес приготування цього чудового салату.