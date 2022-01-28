Сытный салат с пекинской капустой – нужны вареное мясо, кукуруза и свежий огурец

Когда, как не зимой на полную использовать сочную, хрустящую пекинскую капусту? Салаты с ней всегда получаются классными, будь то суперполезные овощные или сытные с отварным мясом.
Для этого салата подойдет курица или говядина. Заправить его предлагают майонезом, но, есть большая вероятность, он будет неплох со сметаной и горчицей.
Салат из пекинской капусты с отварным мясом
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Ингредиенты:
- 600 г капусты;
- 2 шт. свежий огурец;
- 1 банка консервированной кукурузы;
- 300 г вареного мяса;
- 3 зуб. чеснока;
- 4 ст. л. соевого соуса;
- соль, перец, зелень (кинза), майонез – по вкусу.
Из пекинской капусты получаются отличные стейки. Как их сделать – смотрите здесь.
Как приготовить:
- Овощи и мясо нарезать соломкой и соединить. Добавить измельченные кинзу и чеснок.
- Заправить майонезом и перемешать. Довести до вкуса солью, перцем и соевым соусом.
Здесь смотрите процесс приготовления этого отличного салата.