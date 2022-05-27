Зачем к мясу добавляют колу и рецепты с ней для свинины и крылышек

Забегая наперед, колу добавляют не только к мясу, в США, вот уже 70 лет существует торт, куда нужна эта газировка.
В Китае с колой активно готовят куриные крылышки, там их обожают. А кулинары других стран утверждают, что немного этого шипящего напитка в маринаде – и вы получите максимально нежное мясо.
Как использовать колу в приготовлении мяса / Фото: Коллаж: Сегодня
Обычно советуют так: нарезают его и кладут в колу на 5-7 минут, затем обсушивают на салфетках и отправляют на сковороду или гриль.
Кроме колы, для крыльев по рецепту ВКУСНЕЕ ВСЕХ нужен соевый соус. Ребра от канала Max Hripkovсначала варятся в коле с водой, затем обмазываются соусом опять же на основе газировке и запекаются 10-15 минут.
Куриные крылышки в коле по-китайски
Ингредиенты:
- крылья – 1 кг;
- кола – 0,33 мл;
- соль, перец, кунжут;
- соевый соус – 100 мл.
Как приготовить:
- Крылья помыть, залить соевым соусом. Посолить, поперчить и оставить на 20 минут.
- Выложить в разогретое растительное масло и обжарить со всех сторон 7 минут.
- Влить колу, тушить 10 минут. При подаче украсить кунжутом.
И еще три разных рецептов куриных крылышек собраны в этом материале.
Свиные ребра в коле
Ингредиенты для бульона:
- ребра – 1,5 кг;
- две луковицы;
- чеснок – 5 зуб.;
- лавровый лист – 2 шт.;
- соль, перец;
- кола, вода – по 1 л.
Для соуса:
- чеснок – 2 зуб.;
- луковица;
- соль, перец;
- сливочное масло – 100 г;
- томатный соус, кола – по 200 мл;
- коричневый сахар – 25 г;
- сладкий соус чили – 1 ст. л.;
- соевый соус – 1 ст. л. (по желанию).
Как приготовить:
- Сложить все ингредиенты для бульона в кастрюлю, залить колой. Добавить соль и перец. Чтобы покрыть ребра, добавить воды. Варить 1,5 часа минимум.
- Для соуса мелко нарезать лук. Обжарить на сливочном масле. Добавить пропущенный через пресс чеснок.
- Влить томатный соус, колу, всыпать сахар. Уварить 20 минут до густой консистенции. Посолить, поперчить. В конце добавить соус чили.
- Достать ребра, выложить на застеленный противень и смазать соусом.
- Запекать в разогретой до 190 градусов духовке 10-15 минут.
Не пропустите и эти рецепты для свиных ребер, кола для них не нужна.