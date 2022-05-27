Навіщо до м'яса додають колу та рецепти з нею для свинини та крилець

Забігаючи наперед, колу додають не лише до м'яса, у США, от уже 70 років існує торт, куди потрібна ця газована вода.

У Китаї з колою активно готують курячі крильця, там їх люблять. А кулінари інших країн стверджують, що трохи цього напою в маринаді – і ви отримаєте максимально ніжне м'ясо.

Як використовувати колу в приготуванні м'яса / Фото: Колаж: Сьогодні

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Зазвичай радять так: нарізають і кладуть в колу на 5-7 хвилин, потім обсушують на серветках та відправляють на сковороду або гриль.

Окрім коли, для крил за рецептом СМАЧНІШЕ ЗА ВСІХ потрібен соєвий соус. Ребра від каналу Max Hripkovспочатку варяться в колі з водою, потім намащуються соусом та запікаються 10-15 хвилин.

Курячі крильця в колі по-китайськи

Курячі крильця в колі по-китайськи

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Інгредієнти:

крила – 1 кг;

кола – 0,33 мл;

сіль, перець, кунжут;

соєвий соус – 100 мл.

Як приготувати:

Крила помити, залити соєвим соусом. Посолити, поперчити та залишити на 20 хвилин. Викласти в розігріту олію і обсмажити з усіх боків 7 хвилин. Влити колу, тушкувати 10 хвилин. При подачі прикрасити кунжутом.

І ще три різні рецепти курячих крилець зібрані в цьому матеріялі.

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Свинячі ребра в колі

Свинячі ребра з колою

Інгредієнти для бульйону:

ребра – 1,5 кг;

дві цибулини;

часник – 5 зуб.;

лаврове листя – 2 шт.;

сіль, перець;

кола, вода – по 1 л.

Для соусу:

часник – 2 зуб.;

цибулина;

сіль, перець;

вершкове масло – 100 г;

томатний соус, кола – по 200 мл;

коричневий цукор – 25 г;

солодкий соус чилі – 1 ст. л.;

соєвий соус – 1 ст. л. (за бажанням).

Як приготувати:

Скласти всі інгредієнти для бульйону в каструлю, залити колою. Додати сіль та перець. Щоби покрити ребра, додати води. Варити 1,5 години мінімум. Для соусу дрібно нарізати цибулю. Обсмажити на вершковому маслі. Додати пропущений через часник. Влити томатний соус, колу, всипати цукор. Уварити 20 хвилин до густої консистенції. Посолити, поперчити. Наприкінці додати соус чилі. Дістати ребра, викласти на застелене деко та змастити соусом. Запікати в розігрітій до 190 градусів духовці 10-15 хвилин.

Не пропустіть і ці рецепти для свинячих ребер, кола для них не потрібна.