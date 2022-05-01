Торт на кока-колі – дуже калорійна, але смачна гордість США

Торт до того ж прикрашає глазур, вона готується знову ж таки з колою, вершковим маслом та цукровою пудрою. Традиційно прикрашається маршмелоу та горіхами

Торт на кока-колі / Фото: www.lifeloveandsugar.com

Коли хочеться порівняно некалорійний пиріг, треба пекти яблучний ірландський. Коли хочеться з'їсти порцію насиченого, пористого та соковитого шоколадного пирога – можна скуштувати традиційний американський на кока-колі.

Уперше цей рецепт був опублікований у 1952 році, сам торт подавався на свята та під час громадських заходів.

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У тісто йдуть олія та вершкове масло, какао та, звісно, кола. Її ж потрібно додати до шоколадної глазурі, яка прикрасить десерт.

Торт заведено прикрашати маршмелоу та пеканом. Рецепт зі сторінки vinegretteblog.

Торт на кока-колі

Рецепт торта на кока-колі / Фото: www.lifeloveandsugar.com

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Для тіста:

250 г борошна;

200 г цукру;

110 г вершкового масла;

120 мл олії;

3 ст. л. з гіркою какао;

240 мл коли;

120 мл кефіру;

2 яйця;

1 ч. л. соди;

2 яйця;

ванільний цукор.

Для глазурі:

110 г вершкового масла;

150-200 г цукрової пудри;

3 ст. л. какао;

6 ст. л. коли.

А в Італії готують розкішний рисовий пиріг. Для нього можна використовувати готове листкове тісто.

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Як приготувати:

З'єднати борошно з цукром. З'єднати вершкове масло та олію, какао та колу. Довести до кипіння, прибрати з вогню. Влити масляну суміш до борошна, перемішати. Вбити яйця, додати ванілін, перемішати. Змішати кефір із содою і одразу вилити в тісто. Випікати 20-25 хвилин на застеляному декі в розігрітій до 190 градусів духовці. Для глазурі з'єднати масло, колу і какао, розігріти на вогні. Додати пудру таі добре перемішати. Можна пробити за допомогою блендера. Прикрасити торт.

Рецепт пирога "Штирліц", які багато хто може пам'ятати з дитинства, читайте тут.