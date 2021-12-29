Пиріг "Штірліц" з горіхами – несправедливо забутий рецепт з минулого

Він дуже схожий на тертий пиріг, але тільки за технологією приготування. В одну частину тіста, що буде зверху, додається какао, а для начинки треба приготувати безе

Пиріг "Штірліц" / Фото: instagram.com/tastyfood.and.sweets

"Штірліца" за принципом приготування можна порівняти з "Наташкою", яка теж випікалася або з яблуками, або рідше з яблучним джемом.

Водночас конкретного рецепта "Штірліца" немає. Втім, як і пояснення, чому пиріг отримав таку назву.

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Отже, хтось додавав до нього тільки густе варення, а хтось посилював смак за допомогою какао, горіхів тощо.

Спільне одне – він готується з пісочного тіста за принципом тертого пирога.

Фублогерка tastyfood.and.sweets пропонує приготувати безе, що розміщується на начинку.

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У будь-якому разі вийде дуже затишна домашня випічка, яка запам'ятається надовго.

Пиріг "Штірліц"

Інгредієнти:

3 шт. яйця (розділити на білки та жовтки);

1 ск. цукру;

ванілін;

200 г м'якого вершкового масла;

1 ч. л. гашеної соди;

3 ск. борошна;

2 ст. л. какао.

Для начинки:

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300 г джем, повидло або густе варення;

1 ск. крупно нарізаних горіхів.

Як приготувати: