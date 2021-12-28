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Бісквітний рулет – з простої випічки дитинства вийде красивий новорічний десерт

Ірина Маслова Ірина Маслова Редактор Їжа Сьогодні
28 грудня, 10:41
В закладинки
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Колись він був з яблучним повидлом усередині. Тепер з ніжного бісквітного рулету можна зробити гідне святкове частування. Разом з повидлом усередині є вершково-сирний крем
Бісквітний рулет із сирним кремом
Бісквітний рулет із сирним кремом / Фото: instagram.com/voitofrukt/

Кілька десятків років тому бісквітні рулети з повидлом були хітом продажів у радянських магазинах. Конкуренцію цій простій випічці міг скласти кекс "Столичний" з родзинками.

Рулет з повидлом навчилися пекти в домашніх умовах, використовували варення. У цьому рецепті також є джем. Але новорічний бісквітний рулет посилений ніжним вершково-сирним кремом.

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Прикрасити його можна на свій смак, авторка цього рецепта voitofrukt радить стежити за рулетом під час випікання. Він має бути трохи золотавим, інакше ламатиметься під час формування.

Краще кілька годин потримати рулет у холодильнику перед тим, як ним пригощатися.

Бісквітний рулет із сирним кремом

Інгредієнти для тіста:

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  • Яйце куряче – 4 шт.
  • Цукор – 130 г
  • Борошно – 140 г
  • Розпушувач – 1 ч. л.
  • Ванільний цукор – 10 г

Для крему:

  • Сир вершковий – 200 г
  • Вершки 33% – 150 г
  • Цукрова пудра – 70 г
  • Джем – 180-200 г

Як приготувати:

  1. Ретельно збити яйця з цукром та ванільним цукром у пишну світлу масу.
  2. Просіяти борошно з розпушувачем і злегка збити до однорідної консистенції.
  3. Деко застелити пергаментом. Вилити тісто та акуратно розрівняти лопаткою.
  4. Випікати 12-14 хвилин у розігрітій до 180 градусів духовці.
  5. На стіл покласти рушник, а зверху – пергамент. Перевернути бісквіт на пергамент нижньою стороною догори. Зняти пергамент, на якому він випікався, та знову перевернути.
  6. За допомогою рушника згорнути, не знімаючи пергаменту. Залишити на кілька хвилин.
  7. Для крему збити вершки, сир та цукрову пудру.
  8. Розгорнути рулет, зняти пергамент. Якщо знімається верхній тонкий шар, це добре, так рулет краще просочиться. Змастити його тонким шаром джему.
  9. Потім акуратно нанести крем тонким шаром, залишивши 2-3 ложки для прикраси.
  10. Прикрасити за смаком.

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