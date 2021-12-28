Бісквітний рулет – з простої випічки дитинства вийде красивий новорічний десерт

Кілька десятків років тому бісквітні рулети з повидлом були хітом продажів у радянських магазинах. Конкуренцію цій простій випічці міг скласти кекс "Столичний" з родзинками.
Рулет з повидлом навчилися пекти в домашніх умовах, використовували варення. У цьому рецепті також є джем. Але новорічний бісквітний рулет посилений ніжним вершково-сирним кремом.
Прикрасити його можна на свій смак, авторка цього рецепта voitofrukt радить стежити за рулетом під час випікання. Він має бути трохи золотавим, інакше ламатиметься під час формування.
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Краще кілька годин потримати рулет у холодильнику перед тим, як ним пригощатися.
Бісквітний рулет із сирним кремом
Інгредієнти для тіста:
- Яйце куряче – 4 шт.
- Цукор – 130 г
- Борошно – 140 г
- Розпушувач – 1 ч. л.
- Ванільний цукор – 10 г
Для крему:
- Сир вершковий – 200 г
- Вершки 33% – 150 г
- Цукрова пудра – 70 г
- Джем – 180-200 г
Як приготувати:
- Ретельно збити яйця з цукром та ванільним цукром у пишну світлу масу.
- Просіяти борошно з розпушувачем і злегка збити до однорідної консистенції.
- Деко застелити пергаментом. Вилити тісто та акуратно розрівняти лопаткою.
- Випікати 12-14 хвилин у розігрітій до 180 градусів духовці.
- На стіл покласти рушник, а зверху – пергамент. Перевернути бісквіт на пергамент нижньою стороною догори. Зняти пергамент, на якому він випікався, та знову перевернути.
- За допомогою рушника згорнути, не знімаючи пергаменту. Залишити на кілька хвилин.
- Для крему збити вершки, сир та цукрову пудру.
- Розгорнути рулет, зняти пергамент. Якщо знімається верхній тонкий шар, це добре, так рулет краще просочиться. Змастити його тонким шаром джему.
- Потім акуратно нанести крем тонким шаром, залишивши 2-3 ложки для прикраси.
- Прикрасити за смаком.
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