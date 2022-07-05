Заготовка помидоров на зиму – 4 способа заморозки (фото)

Как бы мы не заготавливали помидоры, в банках с минимальным количеством соли или замораживали, они будут кстати всегда.
Замороженные кольцами помидоры используют для пиццы и запеканок, нарезанные дольками или пополам – в салатах.
Как вкусно заморозить помидоры на зиму / Фото: Коллаж: Сегодня, pexels.com, gardenerspath.com
Правда, не стоит ожидать, что в салатах, размороженными, они сохранят текстуру. Скорее, будут гораздо мягче, чем обычно.
Способы заморозки помидоров и пасты нашли на странице moja_kulinarnaja_kniga.
Как вкусно заморозить помидоры на зиму
Первый способ. Помидоры ошпарить, снять кожицу. Теперь их нужно мелко нарезать, аккуратно выложить брусочком и завернуть в пищевую пленку.
Такие заготовки самые удобные для приготовления самых разных блюд.
Второй способ. Он для черри. Помойте их и разложите на ровную поверхность на расстоянии друг от друга. Когда они заморозятся, можно переложить в контейнер.
Подойдут для овощных запеканок, можно разрезать пополам, разморозить и использовать в салатах.
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Третий способ. Помидоры нужно перетереть на терке. Шкурка не нужна. Заморозьте сок с мякотью любыми удобными порциями.
Это могут быть пакеты или формочки для льда. Несколько таких "таблеток" можно добавить в поджарку для борща, харчо или в соусы.
Четвертый способ. Это заморозка томатной пасты. Помидоры нужно перекрутить, предварительно сняв кожицу. Специи и зелень добавляются по вкусу.
Такую заготовку тоже можно заморозить в формочках для льда. Подойдет для борща и солянки, для соусов к макаронам и рису.
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