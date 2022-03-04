Холодные закуски на 8 Марта и на каждый день – быстрые рецепты с печенью трески

Печень трески – один из самых полезных продуктов. Она хорошо сочетается с овощами, с ней можно приготовить интересные салаты. Эти рецепты можно использовать и для стола на 8 Марта.
Можно использовать не только печень, но и масло, в котором она находится.
Закуски с печенью трески / Фото: Коллаж: Сегодня
Закуска, которая подается на багете от __angela_cook_, готовится с твердым сыром и яйцами.
Закуска с кукурузой и яйцами – рецепт редакционный. Не даем конкретного количества ингредиентов, берите их по своему вкусу.
Закуска с печенью трески на багете
Закуска с печенью трески на багете / Фото: instagram.com/__angela_cook__/
Ингредиенты:
- багет;
- печень трески – 1 баночка;
- яйцо – 2 шт.;
- сыр твердый – 80 г;
- зеленый лук, укроп, чеснок,
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Как приготовить:
- Багет нарезать, обжарить с одной стороны на сухой сковороде или с небольшим количеством масла, обжаренную сторону натереть чесноком.
- Печень трески слегка порубить ножом, добавить яйца и сыр, мелко натертые. Добавить нарезанную зелень, перемешать.
- По желанию добавить масло из банки. Намазать массу на багет.
Закуска с печенью трески и кукурузой
Закуска с печенью трески и кукурузой / Фото: instagram.com/ikra_moreprodukty/
Ингредиенты:
- печень трески:
- корзиночки;
- нарезанные вареные яйца;
- кукуруза;
- зелень;
- майонез или масло от трески для заправки.
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Как приготовить:
- Соединить все ингредиенты и заправить.
- Разложить по корзиночкам. Украсить зеленью.