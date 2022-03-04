Холодні закуски на 8 Березня та на кожен день – швидкі рецепти з печінкою тріски

Печінка тріски – один з найкорисніших продуктів. Вона добре поєднується з овочами, з нею можна приготувати цікаві салати. Ці рецепти можна використовувати і для столу на 8 Березня.
Можна використовувати не тільки печінку, а й олію з бляшанки.
Закуски з печінкою тріски / Фото: Колаж: Сьогодні
Закуска, яка подається на багеті від _angela_cook_, готується з твердим сиром та яйцями.
Закуска з кукурудзою та яйцями – рецепт редакційний. Не даємо конкретної кількості інгредієнтів, беріть їх на свій смак.
Закуска з печінкою тріски на багеті
Закуска з печінкою тріски на багеті / Фото: instagram.com/__angela_cook__/
Інгредієнти:
- багет;
- печінка тріски – 1 бляшанка;
- яйце – 2 шт.;
- сир твердий – 80 г;
- зелена цибуля, кріп, часник,
Три салати з беконом на день народження знайдете тут.
Як приготувати:
- Багет нарізати, обсмажити з одного боку на сухій сковороді або з невеликою кількістю олії, обсмажений бік натерти часником.
- Печінку тріски злегка порубати ножем, додати яйця та сир, дрібно натерти. Додати нарізану зелень, перемішати.
- За бажанням додати олію з бляшанки. Намастити масу на багет.
Закуска з печінкою тріски та кукурудзою
Закуска з печінкою тріски та кукурудзою / Фото: instagram.com/ikra_moreprodukty/
Інгредієнти:
- печінка тріски:
- кошики;
- нарізані варені яйця;
- кукурудза;
- зелень;
- майонез або олія від тріски для заправки.
Тут дізнаєтеся, як смачно запекти тріску в золотавому паніруванні.
Як приготувати:
- Поєднати всі інгредієнти та заправити.
- Розкласти по кошиках. Прикрасити зеленню.