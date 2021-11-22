Закусочные маффины на день рождения – гости оценят безусловно

Очень выгодная выпечка эти маффины. Совсем немного ингредиентов – и на столе окажется 12 пышных кексов.
Зачастую они бывают десертными, с ягодами, фруктами или шоколадом, но можно превратить их в закусочные. Тогда это горячая или холодная закуска одновременно.
Закусочные маффины на день рождения / Фото: Коллаж: Сегодня
В маффины с колбасой от nastasia_slasti вместо нее может быть ветчина или вареное мясо, куриные маффины от keks_co выпекаются на кефире.
В овощные по рецепту zakusi_ka идут кабачок и помидоры.
Овощные маффины
Овощные маффины / Фото: instagram.com/zakusi_ka/
Ингредиенты:
- по 1 шт. кабачок, яйцо, помидор;
- 50 г сыра;
- 4 ст. л. муки;
- зелень, сушеный чеснок – по вкусу;
- соль.
Как приготовить:
- Кабачок натереть на терке, хорошо отжать. Сыр натереть, помидор нарезать кубиком, зелень измельчить.
- Смешать яйцо, кабачок, помидор, сыр, зелень, сушеный чеснок и соль, хорошо перемешать.
- Наполнить формочки для запекания и отправить в духовку при 180 градусах на 40 минут.
Куриные маффины
Куриные маффины / Фото: instagram.com/keks_co/
Ингредиенты:
- по 250 г муки, отварного куриного филе;
- 200 г кефира;
- 2 ст. л. растительного масла;
- 1 шт. лук;
- 2 ч. л. разрыхлителя;
- 70 г твердого сыра
- специи, соль, зелень – по вкусу.
Как приготовить:
- Куриное филе порезать на кубики. Сыр натереть на крупной терке.
- В миску просеять муку и разрыхлитель, добавить соль и специи, все перемешать.
- В отдельной миске смешать кефир, яйца и растительное масло. Смешать обе смеси.
- Добавить куриное филе и сыр. Перемешать. Тесто выложить в формочки, заполняя их на 2/3.
- Можно посыпать тертым сыром или кунжутом.
- Выпекать в предварительно разогретой до 180 градусов около 25-30 минут.
Маффины с сыром, колбасой и свежим горошком
Маффины с сыром, колбасой и свежим горошком / Фото: instagram.com/nastasia_slasti/
Ингредиенты для теста:
- 3 яйца;
- 200 мл молока;
- 100 г сливочного масла;
- 300 г муки;
- 8-10 г разрыхлителя;
- 1 ч. л. соли;
- щепотка сахара;
- перец, травы – по вкусу.
Для начинки:
- 200 г твердого сыра;
- 200 г колбасы;
- 300 г зеленого горошка (замороженного или свежего);
- 1 зубчик чеснока;
- небольшой пучок зелени.
Как приготовить:
- Ингредиенты должны быть комнатной температуры.
- Яйца взбить в пышную массу, добавить молоко, мягкое масло, соль, сахар, перец, сухие травы, просеять муку с разрыхлителем.
- Сыр и колбасу нарезать кубиками, горошек разморозить, просушить.
- Чеснок натереть на мелкой терке, свежую зелень измельчить. Все добавить в тесто, перемешать и разложить по формочкам.
- Выпекать при 180 градусах 25 минут.