Закусочні мафіни на день народження – гості оцінять безумовно

Дуже вигідна випічка ці мафіни. Зовсім небагато інгредієнтів – і на столі опиниться 12 пишних кексів.

Найчастіше вони бувають десертними, з ягодами, фруктами або шоколадом, але можна перетворити їх на закусочні. Тоді це гаряча або холодна закуска водночас.

Закусочні мафіни на день народження / Фото: Колаж: Сьогодні

Реклама

В мафінах з ковбасою від nastasia_slasti замість неї може бути шинка або варене м'ясо, курячі мафіни від keks_co випікаються на кефірі.

В овочеві за рецептом zakusi_ka йдуть кабачок та помідори.

Овочеві мафіни

Овочеві мафіни / Фото: instagram.com/zakusi_ka/

Реклама

Інгредієнти:

по 1 шт. кабачок, яйце, помідор;

50 г сиру;

4 ст. л. борошна;

зелень, сушений часник – за смаком;

сіль.

Як приготувати:

Кабачок натерти на тертці, добре віджати. Сир натерти, нарізати помідор кубиком, зелень подрібнити. Змішати яйце, кабачок, помідор, сир, зелень, сушений часник та сіль, добре перемішати. Наповнити форми для запікання і відправити в духовку, розігріту до 180 градусів на 40 хвилин.

Реклама

Курячі мафіни

Курячі мафіни / Фото: instagram.com/keks_co/

Інгредієнти:

по 250 г борошна, відвареного курячого філе;

200 г кефіру;

2 ст. л. олії;

1 шт. цибуля;

2 ч. л. розпушувача;

70 г твердого сиру

спеції, сіль, зелень – за смаком.

Як приготувати:

Куряче філе нарізати на кубики. Сир натерти на великій тертці. У миску просіяти борошно та розпушувач, додати сіль та спеції, все перемішати. В окремій мисці змішати кефір, яйця та олію. Змішати обидві суміші. Додати куряче філе та сир. Перемішати. Тісто викласти у форми, заповнюючи їх на 2/3. Можна посипати тертим сиром або кунжутом. Випікати у попередньо розігрітій до 180 градусів близько 25-30 хвилин.

Мафіни з сиром, ковбасою та свіжим горошком

Мафіни з сиром, ковбасою та свіжим горошком / Фото: instagram.com/nastasia_slasti/

Інгредієнти для тіста:

3 яйця;

200 мл молока;

100 г вершкового масла;

300 г борошна;

8-10 г розпушувача;

1 ч. л. солі;

щіпка цукру;

перець, трави – за смаком.

Для начинки:

200 г твердого сиру;

200 г ковбаси;

300 г зеленого горошку (замороженого чи свіжого);

1 зубчик часнику;

невеликий пучок зелені.

Як приготувати: