Закусочні мафіни на день народження – гості оцінять безумовно

Дуже вигідна випічка ці мафіни. Зовсім небагато інгредієнтів – і на столі опиниться 12 пишних кексів.
Найчастіше вони бувають десертними, з ягодами, фруктами або шоколадом, але можна перетворити їх на закусочні. Тоді це гаряча або холодна закуска водночас.
Закусочні мафіни на день народження / Фото: Колаж: Сьогодні
В мафінах з ковбасою від nastasia_slasti замість неї може бути шинка або варене м'ясо, курячі мафіни від keks_co випікаються на кефірі.
В овочеві за рецептом zakusi_ka йдуть кабачок та помідори.
Овочеві мафіни
Овочеві мафіни / Фото: instagram.com/zakusi_ka/
Інгредієнти:
- по 1 шт. кабачок, яйце, помідор;
- 50 г сиру;
- 4 ст. л. борошна;
- зелень, сушений часник – за смаком;
- сіль.
Як приготувати:
- Кабачок натерти на тертці, добре віджати. Сир натерти, нарізати помідор кубиком, зелень подрібнити.
- Змішати яйце, кабачок, помідор, сир, зелень, сушений часник та сіль, добре перемішати.
- Наповнити форми для запікання і відправити в духовку, розігріту до 180 градусів на 40 хвилин.
Курячі мафіни
Курячі мафіни / Фото: instagram.com/keks_co/
Інгредієнти:
- по 250 г борошна, відвареного курячого філе;
- 200 г кефіру;
- 2 ст. л. олії;
- 1 шт. цибуля;
- 2 ч. л. розпушувача;
- 70 г твердого сиру
- спеції, сіль, зелень – за смаком.
Як приготувати:
- Куряче філе нарізати на кубики. Сир натерти на великій тертці.
- У миску просіяти борошно та розпушувач, додати сіль та спеції, все перемішати.
- В окремій мисці змішати кефір, яйця та олію. Змішати обидві суміші.
- Додати куряче філе та сир. Перемішати. Тісто викласти у форми, заповнюючи їх на 2/3.
- Можна посипати тертим сиром або кунжутом.
- Випікати у попередньо розігрітій до 180 градусів близько 25-30 хвилин.
Мафіни з сиром, ковбасою та свіжим горошком
Мафіни з сиром, ковбасою та свіжим горошком / Фото: instagram.com/nastasia_slasti/
Інгредієнти для тіста:
- 3 яйця;
- 200 мл молока;
- 100 г вершкового масла;
- 300 г борошна;
- 8-10 г розпушувача;
- 1 ч. л. солі;
- щіпка цукру;
- перець, трави – за смаком.
Для начинки:
- 200 г твердого сиру;
- 200 г ковбаси;
- 300 г зеленого горошку (замороженого чи свіжого);
- 1 зубчик часнику;
- невеликий пучок зелені.
Як приготувати:
- Інгредієнти мають бути кімнатної температури.
- Яйця збити в пишну масу, додати молоко, м'яке масло, сіль, цукор, перець, сухі трави, просіяти борошно з розпушувачем.
- Сир та ковбасу нарізати кубиками, горошок розморозити, просушити.
- Часник натерти на дрібній тертці, подрібнити свіжу зелень. Все додати в тісто, перемішати і розкласти по формах.
- Випікати за 180 градусів 25 хвилин.