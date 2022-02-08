Завтрак на 14 февраля – рецепты блинов "Красный бархат" и овощных маффинов без муки

Что приготовить на ужин 14 февраля, необычного и крайне вкусного, – такие рецепты мы предлагали. Теперь оцените красивые красные блины и легкие маффины из яиц и овощей.
Последние готовятся практически моментально, а вот блины потребуют времени. Но можно сократить количество составляющих вдвое, будет быстрее.
Рецепты завтраков на 14 февраля / Фото: Коллаж: Сегодня
Блины "Красный бархат" от Сookingclassy.com подаются с нежным соусом на основе сливочного сыра.
Что касается маффинов от Skinnytaste.com, то видео их приготовления найдете ниже.
Маффины с омлетом
Ингредиенты:
- 9 больших яиц;
- 3 ломтика бекона, нарезанных;
- 3 ст. л. размороженного или свежего шпината;
- по 3 ст. л. нарезанных кубиками помидоров, лука, болгарского перца;
- 60 г тертого чеддера или другого твердого сыра;
- соль, перец.
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Как приготовить:
- Разогрейте духовку до 180 градусов. Смажьте формочки для маффинов маслом.
- Взбейте яйца, приправьте солью и перцем.
- Смешайте остальные ингредиенты и добавьте к яйцам.
- Наполните формочки и выпекайте 20-25 минут.
Блины "Красный бархат"
Ингредиенты:
- 400-450 г муки;
- 3 ст. л. какао-порошка;
- 2 ч . л. разрыхлителя;
- по 1/2 ч. л. соды, соли;
- 2 стакана молока;
- 2 ст. л. белого уксуса 6%;
- 100 г сахара;
- 2 больших яйца;
- 1,5 ст. л. красного пищевого красителя;
- 2 ч . л. ванильного экстракта;
- 30 г сливочного масла, растопленного;
- малина, листья мяты – для украшения.
Для соуса:
- 150-200 г сливочного сыра;
- 6 ст. л. сливочного масла, размягченного;
- сахарная пудра;
- 50 мл молока;
- 1/2 ч. л. ванильного экстракта.
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Как приготовить:
- Смешайте муку, какао-порошок, разрыхлитель, пищевую соду и соль, отложите. Молоко соедините с уксусом, дайте смеси постоять две минуты.
- Перелейте молочную смесь в отдельную большую миску и добавьте сахар, яйца, красный пищевой краситель, ваниль и растопленное сливочное масло. Взбейте смесь, пока хорошо не объедините. Взбивая, медленно добавляйте сухие ингредиенты и перемешивайте до тех пор, пока они не объединятся.
- Нажарьте блины со всех сторон для готовности.
- Для соуса сливочный сыр взбейте с маслом до пышности около двух минут.
- Добавьте остальные ингредиенты и перемешайте около одной минуты. Если нужно больше молока, добавляйте его частями, постоянно взбивая или перемешивая.
- Блины подавайте, полив их соусом.
Как сделать маффины с омлетом в виде сердца, смотрите в видео.