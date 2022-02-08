Завтрак на 14 февраля – рецепты блинов "Красный бархат" и овощных маффинов без муки

Что приготовить на ужин 14 февраля, необычного и крайне вкусного, – такие рецепты мы предлагали. Теперь оцените красивые красные блины и легкие маффины из яиц и овощей.

Последние готовятся практически моментально, а вот блины потребуют времени. Но можно сократить количество составляющих вдвое, будет быстрее.

Рецепты завтраков на 14 февраля / Фото: Коллаж: Сегодня

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Блины "Красный бархат" от Сookingclassy.com подаются с нежным соусом на основе сливочного сыра.

Что касается маффинов от Skinnytaste.com, то видео их приготовления найдете ниже.

Маффины с омлетом

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Запеченные маффины с омлетом / Фото: www.skinnytaste.com

Ингредиенты:

9 больших яиц;

3 ломтика бекона, нарезанных;

3 ст. л. размороженного или свежего шпината;

по 3 ст. л. нарезанных кубиками помидоров, лука, болгарского перца;

60 г тертого чеддера или другого твердого сыра;

соль, перец.

Здесь найдете простой рецепт и видео приготовления пиццы в форме сердца.

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Как приготовить:

Разогрейте духовку до 180 градусов. Смажьте формочки для маффинов маслом. Взбейте яйца, приправьте солью и перцем. Смешайте остальные ингредиенты и добавьте к яйцам. Наполните формочки и выпекайте 20-25 минут.

Блины "Красный бархат"

Блины "Красный бархат" / Фото: www.cookingclassy.com

Ингредиенты:

400-450 г муки;

3 ст. л. какао-порошка;

2 ч . л. разрыхлителя;

по 1/2 ч. л. соды, соли;

2 стакана молока;

2 ст. л. белого уксуса 6%;

100 г сахара;

2 больших яйца;

1,5 ст. л. красного пищевого красителя;

2 ч . л. ванильного экстракта;

30 г сливочного масла, растопленного;

малина, листья мяты – для украшения.

Для соуса:

150-200 г сливочного сыра;

6 ст. л. сливочного масла, размягченного;

сахарная пудра;

50 мл молока;

1/2 ч. л. ванильного экстракта.

Рецепты двух красивых десертов в форме сердца – рулетов с малиной и шоколадного печенья – найдете здесь.

Как приготовить:

Смешайте муку, какао-порошок, разрыхлитель, пищевую соду и соль, отложите. Молоко соедините с уксусом, дайте смеси постоять две минуты. Перелейте молочную смесь в отдельную большую миску и добавьте сахар, яйца, красный пищевой краситель, ваниль и растопленное сливочное масло. Взбейте смесь, пока хорошо не объедините. Взбивая, медленно добавляйте сухие ингредиенты и перемешивайте до тех пор, пока они не объединятся. Нажарьте блины со всех сторон для готовности. Для соуса сливочный сыр взбейте с маслом до пышности около двух минут. Добавьте остальные ингредиенты и перемешайте около одной минуты. Если нужно больше молока, добавляйте его частями, постоянно взбивая или перемешивая. Блины подавайте, полив их соусом.

Как сделать маффины с омлетом в виде сердца, смотрите в видео.