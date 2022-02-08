Сніданок на 14 лютого – рецепти млинців "Червоний оксамит" та овочевих мафінів без борошна

Що приготувати на вечерю 14 лютого, незвичайного та вкрай смачного, – такі рецепти ми пропонували. Тепер оцініть красиві червоні млинці та легкі мафіни з яєць та овочів.
Останні готуються практично миттєво, а от млинці вимагатимуть часу. Але можна скоротити кількість складових удвічі, то все буде швидше.
Рецепти сніданків на 14 лютого / Фото: Колаж: Сьогодні
Млинці "Червоний оксамит" від Сookingclassy.com подаються з ніжним соусом на основі вершкового сиру.
Щодо мафінів від Skinnytaste.com, то відео їхнього приготування знайдете нижче.
Мафіни з омлетом
Інгредієнти:
- 9 великих яєць;
- 3 скибочки бекону, нарізаних;
- 3 ст. л. розмороженого або свіжого шпинату;
- по 3 ст. л. нарізаних кубиками помідорів, цибулі, болгарського перцю;
- 60 г тертого чедеру або іншого твердого сиру;
- сіль, перець.
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Як приготувати:
- Розігрійте духовку до 180 градусів. Змастіть форми для мафінів маслом або олією.
- Збийте яйця, приправте сіллю та перцем.
- Змішайте решту інгредієнтів і додайте до яєць.
- Наповніть форми і випікайте 20-25 хвилин.
Млинці "Червоний оксамит"
Інгредієнти:
- 400-450 г борошна;
- 3 ст. л. какао-порошку;
- 2 ч. л. розпушувача;
- по 1/2 ч. л. соди, солі;
- 2 склянки молока;
- 2 ст. л. білого оцту 6%;
- 100 г цукру;
- 2 великі яйця;
- 1,5 ст. л. червоного харчового барвника;
- 2 ч. л. ванільного екстракту;
- 30 г вершкового масла, розтопленого;
- малина, листя м'яти – для прикраси.
Для соусу:
- 150-200 г вершкового сиру;
- 6 ст. л. вершкового масла, розм'якшеного;
- цукрова пудра;
- 50 мл молока;
- 1/2 ч. л. ванільного екстракту.
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Як приготувати:
- Змішайте борошно, какао-порошок, розпушувач, харчову соду та сіль, відкладіть. Молоко з'єднайте з оцтом, дайте суміші постояти дві хвилини.
- Перелийте молочну суміш в окрему велику миску і додайте цукор, яйця, червоний харчовий барвник, ваніль та розтоплене вершкове масло. Збийте суміш, доки добре не об'єднаєте. Збиваючи, повільно додайте сухі інгредієнти та перемішуйте доти, доки вони не об'єднаються.
- Смажте млинці для готовності.
- Для соусу вершковий сир збийте з маслом до пишності, близько двох хвилин.
- Додайте інші інгредієнти та перемішайте близько однієї хвилини. Якщо потрібно більше молока, додайте його частинами, постійно збиваючи або перемішуючи.
- Млинці подавайте, поливши їх соусом.
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