3 ресторанні ідеї для незабутньої вечері на День закоханих

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Ірина Маслова Ірина Маслова Редактор Їжа Сьогодні
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7 лютого, 11:17
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Гастрономічну романтику забезпечать соковитий стейк Нью-Йорк, швидке ризото з пармезаном, воно готується в мультиварці, а на десерт – запечені ароматні груші з горгондзолою
Рецепти страв на 14 лютого
Рецепти страв на 14 лютого / Фото: Колаж: Сьогодні

Красивий святковий стіл на 14 лютого починається з його оформлення. А потім їжа. Їжа особлива.

Ми знайшли рецепти страв, які пропонують у ресторанах. Але це не означає, що їх неможливо приготувати у домашніх умовах.

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Майбутні стейки, за рекомендаціями Goodhousekeeping.com, мають обов'язково побути за кімнатної температури щонайменше 20 хвилин.

Ризото з пармезаном – моментальне, за цим рецептом ви приготуєте його за 30 хвилин.

Для запечених із сиром груш за рецептом slavogorodski.k потрібні не надто жорсткі, але не надто м'які соковиті фрукти.

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Ризото з пармезаном (для мультиварки)

Ризото з пармезаном
Ризото з пармезаном / Фото: www.goodhousekeeping.com

Інгредієнти:

  • за 1 ст. л. вершкове масло, оливкова олія;
  • 1 середня цибулина, дрібно нарізана;
  • 2 зубчики часнику, дрібно нарізані;
  • 350 г рису Арборіо;
  • сіль і перець;
  • 100 мл білого сухого вина;
  • 350 мл курячого бульйону;
  • 100 г тертого пармезану плюс для подачі.

Спробуйте дивовижний рис "Казимир" з куркою карі та консервованими фруктами. Як його зробити – читайте тут.

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Як приготувати:

  1. У чаші мультиварки розігрійте оливкову олію та вершкове масло, обсмажте цибулю до м'якості – 5 хвилин. Додайте часник і готуйте ще 2 хвилини.
  2. Додайте рис та 1 чайну ложку солі та готуйте, періодично помішуючи, до золотаво-коричневого кольору, від 4 до 6 хвилин. Додайте вино та готуйте близько 1 хвилини. Додати бульйон.
  3. Закрийте кришку та готуйте на режимі "Рис" близько 7 хвилин.
  4. Не вимикаючи, перемішайте ризото, доки рідина не випарується, 2-3 хвилини. Вмішайте пармезан.
  5. При подачі прикрасьте зеленню.

Стейк Нью-Йорк

Стейк Нью-Йорк
Стейк Нью-Йорк / Фото: www.goodhousekeeping.com

Інгредієнти:

  • два стейки;
  • сіль і перець;
  • 2 ч. л. оливкової олії;
  • 4 зубчики часнику, неочищених;
  • 1 гілочка свіжого розмарину.

Тут дізнаєтеся, що таке стейк "Солсбері", яким також може урізноманітнити меню на 14 лютого.

Як приготувати:

  1. Розігрійте духовку до 220 градусів. Нагрійте чавунну сковороду на середньому вогні.
  2. Приправте стейк сіллю та перцем по 1/2 чайної ложки. Додайте олію в сковороду, потім покладіть стейк, часник і розмарин і готуйте, доки стейк не підрум'яниться, приблизно по 3 хвилини з кожного боку.
  3. Перемістіть сковороду в духовку та запікайте до бажаного ступеня готовності, від 3 до 6 хвилин для середнього ступеня просмаження.
  4. Перекладіть стейк на обробну дошку і дайте відпочити щонайменше 5 хвилин перед нарізкою.

Груша із горгондзолою

Груша з горгондзолою
Груша з горгондзолою / Фото: instagram.com/slavogorodski.k/

Інгредієнти:

  • 1 груша;
  • сир горгондзола;
  • грецькі горіхи;
  • мед рідкий.

Також спробуйте спекти мафіни із замороженою полуницею – рецепт знайдете тут.

Як приготувати:

  1. Грушу розріжте навпіл. Виріжте поглиблення та розкришіть в них сир.
  2. Викладіть у форму та налийте трохи води. Так груші томитимуться, а не смажитимуться.
  3. Запікайте 20 хвилин за 160 градусів, а потім – 5 хвилин за 190 градусів.
  4. Додайте мед, волоський горіх і подавайте.

Ірина Маслова
Ірина Маслова Редактор Їжа Сьогодні Більше статей автора
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