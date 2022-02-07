3 ресторанні ідеї для незабутньої вечері на День закоханих

Красивий святковий стіл на 14 лютого починається з його оформлення. А потім їжа. Їжа особлива.
Ми знайшли рецепти страв, які пропонують у ресторанах. Але це не означає, що їх неможливо приготувати у домашніх умовах.
Майбутні стейки, за рекомендаціями Goodhousekeeping.com, мають обов'язково побути за кімнатної температури щонайменше 20 хвилин.
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Ризото з пармезаном – моментальне, за цим рецептом ви приготуєте його за 30 хвилин.
Для запечених із сиром груш за рецептом slavogorodski.k потрібні не надто жорсткі, але не надто м'які соковиті фрукти.
Ризото з пармезаном (для мультиварки)
Інгредієнти:
- за 1 ст. л. вершкове масло, оливкова олія;
- 1 середня цибулина, дрібно нарізана;
- 2 зубчики часнику, дрібно нарізані;
- 350 г рису Арборіо;
- сіль і перець;
- 100 мл білого сухого вина;
- 350 мл курячого бульйону;
- 100 г тертого пармезану плюс для подачі.
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Як приготувати:
- У чаші мультиварки розігрійте оливкову олію та вершкове масло, обсмажте цибулю до м'якості – 5 хвилин. Додайте часник і готуйте ще 2 хвилини.
- Додайте рис та 1 чайну ложку солі та готуйте, періодично помішуючи, до золотаво-коричневого кольору, від 4 до 6 хвилин. Додайте вино та готуйте близько 1 хвилини. Додати бульйон.
- Закрийте кришку та готуйте на режимі "Рис" близько 7 хвилин.
- Не вимикаючи, перемішайте ризото, доки рідина не випарується, 2-3 хвилини. Вмішайте пармезан.
- При подачі прикрасьте зеленню.
Стейк Нью-Йорк
Інгредієнти:
- два стейки;
- сіль і перець;
- 2 ч. л. оливкової олії;
- 4 зубчики часнику, неочищених;
- 1 гілочка свіжого розмарину.
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Як приготувати:
- Розігрійте духовку до 220 градусів. Нагрійте чавунну сковороду на середньому вогні.
- Приправте стейк сіллю та перцем по 1/2 чайної ложки. Додайте олію в сковороду, потім покладіть стейк, часник і розмарин і готуйте, доки стейк не підрум'яниться, приблизно по 3 хвилини з кожного боку.
- Перемістіть сковороду в духовку та запікайте до бажаного ступеня готовності, від 3 до 6 хвилин для середнього ступеня просмаження.
- Перекладіть стейк на обробну дошку і дайте відпочити щонайменше 5 хвилин перед нарізкою.
Груша із горгондзолою
Інгредієнти:
- 1 груша;
- сир горгондзола;
- грецькі горіхи;
- мед рідкий.
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Як приготувати:
- Грушу розріжте навпіл. Виріжте поглиблення та розкришіть в них сир.
- Викладіть у форму та налийте трохи води. Так груші томитимуться, а не смажитимуться.
- Запікайте 20 хвилин за 160 градусів, а потім – 5 хвилин за 190 градусів.
- Додайте мед, волоський горіх і подавайте.