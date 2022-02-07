3 ресторанні ідеї для незабутньої вечері на День закоханих

Гастрономічну романтику забезпечать соковитий стейк Нью-Йорк, швидке ризото з пармезаном, воно готується в мультиварці, а на десерт – запечені ароматні груші з горгондзолою

Рецепти страв на 14 лютого / Фото: Колаж: Сьогодні

Красивий святковий стіл на 14 лютого починається з його оформлення. А потім їжа. Їжа особлива.

Ми знайшли рецепти страв, які пропонують у ресторанах. Але це не означає, що їх неможливо приготувати у домашніх умовах.

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Майбутні стейки, за рекомендаціями Goodhousekeeping.com, мають обов'язково побути за кімнатної температури щонайменше 20 хвилин.

Ризото з пармезаном – моментальне, за цим рецептом ви приготуєте його за 30 хвилин.

Для запечених із сиром груш за рецептом slavogorodski.k потрібні не надто жорсткі, але не надто м'які соковиті фрукти.

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Ризото з пармезаном (для мультиварки)

Ризото з пармезаном / Фото: www.goodhousekeeping.com

Інгредієнти:

за 1 ст. л. вершкове масло, оливкова олія;

1 середня цибулина, дрібно нарізана;

2 зубчики часнику, дрібно нарізані;

350 г рису Арборіо;

сіль і перець;

100 мл білого сухого вина;

350 мл курячого бульйону;

100 г тертого пармезану плюс для подачі.

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Як приготувати:

У чаші мультиварки розігрійте оливкову олію та вершкове масло, обсмажте цибулю до м'якості – 5 хвилин. Додайте часник і готуйте ще 2 хвилини. Додайте рис та 1 чайну ложку солі та готуйте, періодично помішуючи, до золотаво-коричневого кольору, від 4 до 6 хвилин. Додайте вино та готуйте близько 1 хвилини. Додати бульйон. Закрийте кришку та готуйте на режимі "Рис" близько 7 хвилин. Не вимикаючи, перемішайте ризото, доки рідина не випарується, 2-3 хвилини. Вмішайте пармезан. При подачі прикрасьте зеленню.

Стейк Нью-Йорк

Стейк Нью-Йорк / Фото: www.goodhousekeeping.com

Інгредієнти:

два стейки;

сіль і перець;

2 ч. л. оливкової олії;

4 зубчики часнику, неочищених;

1 гілочка свіжого розмарину.

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Як приготувати:

Розігрійте духовку до 220 градусів. Нагрійте чавунну сковороду на середньому вогні. Приправте стейк сіллю та перцем по 1/2 чайної ложки. Додайте олію в сковороду, потім покладіть стейк, часник і розмарин і готуйте, доки стейк не підрум'яниться, приблизно по 3 хвилини з кожного боку. Перемістіть сковороду в духовку та запікайте до бажаного ступеня готовності, від 3 до 6 хвилин для середнього ступеня просмаження. Перекладіть стейк на обробну дошку і дайте відпочити щонайменше 5 хвилин перед нарізкою.

Груша із горгондзолою

Груша з горгондзолою / Фото: instagram.com/slavogorodski.k/

Інгредієнти:

1 груша;

сир горгондзола;

грецькі горіхи;

мед рідкий.

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Як приготувати: