3 ресторанные идеи для незабываемого ужина на День влюбленных

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Ирина Маслова Ирина Маслова Редактор Еда Сегодня
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7 февраля, 11:17
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Гастрономическую романтику обеспечат сочный стейк Нью-Йорк, быстрое ризотто с пармезаном, оно готовится в мультиварке, а на десерт – ароматные запеченные груши с горгондзолой
Рецепты блюд на 14 февраля
Рецепты блюд на 14 февраля / Фото: Коллаж: Сегодня

Красивый праздничный стол на 14 февраля начинается с его оформления. Ну и потом еда. Еда особенная.

Мы нашли рецепты блюд, которые предлагают в ресторанах. Но это не значит, что их невозможно приготовить в домашних условиях.

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Будущие стейки, по рекомендациям Goodhousekeeping.com, должны обязательно побыть при комнатной температуре минимум 20 минут.

Ризотто с пармезаном – моментальное, по этому рецепту вы приготовите его за 30 минут.

Для запеченных с сыром груш по рецепту slavogorodski.k нужны не слишком жесткие, но не слишком мягкие сочные фрукты.

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Ризотто с пармезаном (для мультиварки)

Ризотто с пармезаном
Ризотто с пармезаном / Фото: www.goodhousekeeping.com

Ингредиенты:

  • по 1 ст. л. сливочное масло, оливковое масло;
  • 1 средняя луковица, мелко нарезанный;
  • 2 зубчики чеснока, мелко нарезанные;
  • 350 г риса Арборио;
  • соль и перец;
  • 100 мл белого сухого вина;
  • 350 мл куриного бульона;
  • 100 г тертого пармезана плюс для подачи.

Попробуйте удивительный рис "Казимир" с курицей карри и консервированными фруктами. Как его сделать – читайте здесь.

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Как приготовить:

  1. В чаше мультиварке разогрейте оливковое и сливочное масло, обжарьте лук до мягкости – 5 минут. Добавьте чеснок и готовьте еще 2 минуты.
  2. Добавьте рис и 1 чайную ложку соли и готовьте, периодически помешивая, до золотисто-коричневого цвета, от 4 до 6 минут. Добавьте вино и готовьте около 1 минуты. Добавьте бульон.
  3. Закройте крышку и готовьте на режиме "Рис" около 7 минут.
  4. Не выключая, перемешивайте ризотто, пока жидкость не испарится, 2-3 минуты. Вмешайте пармезан.
  5. При подаче украсьте зеленью.

Стейк Нью-Йорк

Стейк Нью-Йорк
Стейк Нью-Йорк / Фото: www.goodhousekeeping.com

Ингредиенты:

  • два стейка;
  • соль и перец;
  • 2 ч. л. оливкового масла;
  • 4 зубчики чеснока, неочищенных;
  • 1 веточка свежего розмарина.

Здесь узнаете, что такое стейк "Солсбери", который тоже может разнообразить меню на 14 февраля.

Как приготовить:

  1. Разогрейте духовку до 220 градусов. Нагрейте чугунную сковороду на среднем огне.
  2. Приправьте стейк солью и перцем по 1/2 чайной ложки. Добавьте масло в сковороду, затем положите стейк, чеснок и розмарин и готовьте, пока стейк не подрумянится, примерно по 3 минуты с каждой стороны.
  3. Переместите сковороду в духовку и запекайте до желаемой степени готовности, от 3 до 6 минут для средней степени прожарки.
  4. Переложите стейк на разделочную доску и дайте отдохнуть не менее 5 минут перед нарезкой.

Груша с горгондзолой

Груша с горгондзолой
Груша с горгондзолой / Фото: instagram.com/slavogorodski.k/

Ингредиенты:

  • 1 груша;
  • сыр горгондзола;
  • грецкие орехи;
  • мед жидкий.

Также попробуйте испечь маффины с замороженной клубникой – рецепт найдете здесь.

Как приготовить:

  1. Грушу разрежьте пополам. Вырежьте углубления и раскрошите в них сыр.
  2. Выложите в форму и налейте немного воды. Так груши будут томиться, а не жариться.
  3. Запекайте 20 минут при 160 градусах, а потом – 5 минут при 190 градусах.
  4. Добавьте мед, грецкий орех и подавайте.

Ирина Маслова
Ирина Маслова Редактор Еда Сегодня Больше статей автора
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