3 ресторанные идеи для незабываемого ужина на День влюбленных

Красивый праздничный стол на 14 февраля начинается с его оформления. Ну и потом еда. Еда особенная.
Мы нашли рецепты блюд, которые предлагают в ресторанах. Но это не значит, что их невозможно приготовить в домашних условиях.
Будущие стейки, по рекомендациям Goodhousekeeping.com, должны обязательно побыть при комнатной температуре минимум 20 минут.
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Ризотто с пармезаном – моментальное, по этому рецепту вы приготовите его за 30 минут.
Для запеченных с сыром груш по рецепту slavogorodski.k нужны не слишком жесткие, но не слишком мягкие сочные фрукты.
Ризотто с пармезаном (для мультиварки)
Ингредиенты:
- по 1 ст. л. сливочное масло, оливковое масло;
- 1 средняя луковица, мелко нарезанный;
- 2 зубчики чеснока, мелко нарезанные;
- 350 г риса Арборио;
- соль и перец;
- 100 мл белого сухого вина;
- 350 мл куриного бульона;
- 100 г тертого пармезана плюс для подачи.
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Как приготовить:
- В чаше мультиварке разогрейте оливковое и сливочное масло, обжарьте лук до мягкости – 5 минут. Добавьте чеснок и готовьте еще 2 минуты.
- Добавьте рис и 1 чайную ложку соли и готовьте, периодически помешивая, до золотисто-коричневого цвета, от 4 до 6 минут. Добавьте вино и готовьте около 1 минуты. Добавьте бульон.
- Закройте крышку и готовьте на режиме "Рис" около 7 минут.
- Не выключая, перемешивайте ризотто, пока жидкость не испарится, 2-3 минуты. Вмешайте пармезан.
- При подаче украсьте зеленью.
Стейк Нью-Йорк
Ингредиенты:
- два стейка;
- соль и перец;
- 2 ч. л. оливкового масла;
- 4 зубчики чеснока, неочищенных;
- 1 веточка свежего розмарина.
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Как приготовить:
- Разогрейте духовку до 220 градусов. Нагрейте чугунную сковороду на среднем огне.
- Приправьте стейк солью и перцем по 1/2 чайной ложки. Добавьте масло в сковороду, затем положите стейк, чеснок и розмарин и готовьте, пока стейк не подрумянится, примерно по 3 минуты с каждой стороны.
- Переместите сковороду в духовку и запекайте до желаемой степени готовности, от 3 до 6 минут для средней степени прожарки.
- Переложите стейк на разделочную доску и дайте отдохнуть не менее 5 минут перед нарезкой.
Груша с горгондзолой
Ингредиенты:
- 1 груша;
- сыр горгондзола;
- грецкие орехи;
- мед жидкий.
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Как приготовить:
- Грушу разрежьте пополам. Вырежьте углубления и раскрошите в них сыр.
- Выложите в форму и налейте немного воды. Так груши будут томиться, а не жариться.
- Запекайте 20 минут при 160 градусах, а потом – 5 минут при 190 градусах.
- Добавьте мед, грецкий орех и подавайте.