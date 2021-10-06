Жареные баклажаны с чили, рикоттой и медом – такими вы их еще не пробовали

Начнем с того, что рикотту можно легко приготовить дома. Она не участвует в процессе приготовления, а служит украшением, то есть именно на ней подаются жареные баклажаны. Авторы закуски очень настаивают использовать жидкий мед и подавать блюдо как самостоятельное.
Жареные баклажаны с чили, рикоттой и медом
Ингредиенты:
Жареные баклажаны с рикоттой и медом / Фото: cooking.nytimes.com
- 500 г баклажанов;
- соль, оливковое масло, хлопья чили;
- 5 зубчиков чеснока;
- 300 г рикотты;
- 1 ст. л. жидкого меда или по вкусу;
- свежий базилик.
Как приготовить:
- Баклажаны нарезать полосками, посолить и оставить на 30 минут. Промыть и обсушить.
- Обжарить до золотистой корочки со всех сторон. Переложить на тарелку, застеленную бумажным полотенцем, и посолить.
- В ту же сковороду добавить измельченный чеснок и обжарить несколько минут. Переложить на бумажную салфетку.
- Выложить рикотту на сервировочную тарелку. Сверху – жареные баклажаны и чеснок. Полить медом по вкусу, посыпать хлопьями чили и базиликом.
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