Жареные баклажаны с чили, рикоттой и медом – такими вы их еще не пробовали

Начнем с того, что рикотту можно легко приготовить дома. Она не участвует в процессе приготовления, а служит украшением, то есть именно на ней подаются жареные баклажаны. Авторы закуски очень настаивают использовать жидкий мед и подавать блюдо как самостоятельное.

Жареные баклажаны с чили, рикоттой и медом

Ингредиенты:

Жареные баклажаны с рикоттой и медом / Фото: cooking.nytimes.com

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500 г баклажанов;

соль, оливковое масло, хлопья чили;

5 зубчиков чеснока;

300 г рикотты;

1 ст. л. жидкого меда или по вкусу;

свежий базилик.

Как приготовить:

Баклажаны нарезать полосками, посолить и оставить на 30 минут. Промыть и обсушить. Обжарить до золотистой корочки со всех сторон. Переложить на тарелку, застеленную бумажным полотенцем, и посолить. В ту же сковороду добавить измельченный чеснок и обжарить несколько минут. Переложить на бумажную салфетку. Выложить рикотту на сервировочную тарелку. Сверху – жареные баклажаны и чеснок. Полить медом по вкусу, посыпать хлопьями чили и базиликом.

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