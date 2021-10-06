Смажені баклажани з чилі, рикотою і медом – такими ви їх ще не куштували

Почнемо з того що рикоту можна легко приготувати вдома. Вона не бере участі в процесі приготування, а служить прикрасою, тобто саме на ній подаються смажені баклажани. Автори закуски дуже наполягають використовувати рідкий мед і подавати страву як самостійну.

Смажені баклажани з чилі, рикотою і медом

Інгредієнти:

Смажені баклажани з рикотою та медом / Фото: cooking.nytimes.com

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500 г баклажанів;

сіль, оливкова олія, пластівці чилі;

5 зубчиків часнику;

300 г рикоти;

1 ст. л. рідкого меду або за смаком;

свіжий базилік.

Як приготувати:

Баклажани нарізати смужками, посолити і залишити на 30 хвилин. Промити і обсушити. Обсмажити до золотавої скоринки з усіх боків. Перекласти на тарілку, застелену паперовим рушником, і посолити. В ту ж сковороду додати подрібнений часник та обсмажити кілька хвилин. Перекласти на паперову серветку. Викласти рикоту на сервірувальну тарілку. Зверху – смажені баклажани і часник. Полити медом за смаком, посипати пластівцями чилі та базиліком.

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