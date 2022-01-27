Творожное суфле с яблоками на завтрак: попробуете раз – будете готовить всегда

Нужно 300 граммов творога и два яблока. Последние можно или натереть, или мелко нарезать. Яблоки будут нежнее, если очистить их от кожуры

Суфле из творога с яблоками / Фото: instagram.com/recipes_pp_protein/

Когда говорим "суфле", то быстро представляем что-то очень нежное, быстро тающее во рту.

Хорошо, что творог сочетается практически со всем и их соседство с яблоками – одно из лучших.

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Конечно, к этому суфле так и просится немного корицы и цедры лимона. Обязательно попробуйте добавить и эти ингредиенты.

Рецепт со страницы iamcookru.

Суфле из творога с яблоками

Суфле из творога с яблоками / Фото: instagram.com/iamcookru/

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Ингредиенты:

творог – 300 г;

яйцо С1 – 3 шт.;

сахар – 80 г;

яблоки – 2 шт.;

сливочное масло.

Здесь найдете рецепт еще одного суфле к завтраку. Для него нужен рис и тыква.

Как готовить:

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