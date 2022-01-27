Творожное суфле с яблоками на завтрак: попробуете раз – будете готовить всегда

Суфле из творога с яблоками / Фото: instagram.com/recipes_pp_protein/
Когда говорим "суфле", то быстро представляем что-то очень нежное, быстро тающее во рту.
Хорошо, что творог сочетается практически со всем и их соседство с яблоками – одно из лучших.
Конечно, к этому суфле так и просится немного корицы и цедры лимона. Обязательно попробуйте добавить и эти ингредиенты.
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Рецепт со страницы iamcookru.
Суфле из творога с яблоками
Суфле из творога с яблоками / Фото: instagram.com/iamcookru/
Ингредиенты:
- творог – 300 г;
- яйцо С1 – 3 шт.;
- сахар – 80 г;
- яблоки – 2 шт.;
- сливочное масло.
Здесь найдете рецепт еще одного суфле к завтраку. Для него нужен рис и тыква.
Как готовить:
- Отделить желтки и соединить с половиной сахара. Взбить миксером. Добавить творог и пробить блендером.
- Яичные белки взбить миксером. Затем добавить вторую часть сахара и продолжить взбивать до устойчивых пиков.
- Соединить творожную смесь и взбитые белки. Добавить порезанные яблоки. Аккуратно перемешать.
- Формочки смазать сливочным маслом. Выложить массу. Выпекать в разогретой до 180 градусов духовке около 40 минут.