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Творожное суфле с яблоками на завтрак: попробуете раз – будете готовить всегда

Ирина Маслова Ирина Маслова Редактор Еда Сегодня
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27 января, 06:50
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Нужно 300 граммов творога и два яблока. Последние можно или натереть, или мелко нарезать. Яблоки будут нежнее, если очистить их от кожуры
Суфле из творога с яблоками
Суфле из творога с яблоками / Фото: instagram.com/recipes_pp_protein/

Когда говорим "суфле", то быстро представляем что-то очень нежное, быстро тающее во рту.

Хорошо, что творог сочетается практически со всем и их соседство с яблоками – одно из лучших.

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Конечно, к этому суфле так и просится немного корицы и цедры лимона. Обязательно попробуйте добавить и эти ингредиенты.

Рецепт со страницы iamcookru.

Суфле из творога с яблоками

Суфле из творога с яблоками
Суфле из творога с яблоками / Фото: instagram.com/iamcookru/

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Ингредиенты:

  • творог – 300 г;
  • яйцо С1 – 3 шт.;
  • сахар – 80 г;
  • яблоки – 2 шт.;
  • сливочное масло.

Здесь найдете рецепт еще одного суфле к завтраку. Для него нужен рис и тыква.

Как готовить:

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  1. Отделить желтки и соединить с половиной сахара. Взбить миксером. Добавить творог и пробить блендером.
  2. Яичные белки взбить миксером. Затем добавить вторую часть сахара и продолжить взбивать до устойчивых пиков.
  3. Соединить творожную смесь и взбитые белки. Добавить порезанные яблоки. Аккуратно перемешать.
  4. Формочки смазать сливочным маслом. Выложить массу. Выпекать в разогретой до 180 градусов духовке около 40 минут.

Ирина Маслова
Ирина Маслова Редактор Еда Сегодня Больше статей автора
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