Рисово-тыквенное суфле – добавки обязательно попросят

Сначала нужно отварить рис на молоке. Затем он пюрируется и соединяется с тертой тыквой. Еще нужно немного твердого сыра и зелени для украшения

Рисово-тыквенное суфле / Фото: instagram.com/iamcookru/

Хорошо, что тыква – овощ хорошо хранящийся. Иначе не было бы у нас пышных оранжевых оладий не один месяц подряд или мы не смогли приготовить и попробовать рисовое суфле.

Для начала нужно отварить рис на молоке, затем измельчить в блендере. Тыква, ее понадобится не меньше 300 граммов, натирается и добавляется к рисовому пюре.

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В рецепте от iamcookru есть немного твердого сыра, его количество можно увеличивать.

Рисово-тыквенное суфле

Ингредиенты:

Вода – 350 мл

Молоко – 200 мл

Рис Арборио – 150 г

Соль – по вкусу

Сыр – 50 г

Яйцо куриное – 2 шт.

Тыква – 300-500 г

Как приготовить:

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