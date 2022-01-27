Сирне суфле з яблуками на сніданок: спробуєте одного разу – готуватимете завжди

Суфле із сиру з яблуками / Фото: instagram.com/recipes_pp_protein/
Коли говоримо "суфле", то швидко уявляємо щось дуже ніжне, що швидко тане в роті.
Добре, що сир поєднується практично з усім і їхнє сусідство з яблуками – одне з найкращих.
Звісно, до цього суфле так і проситься трохи кориці та цедри лимона. Обов'язково спробуйте додати ці інгредієнти.
Далі по темі
Рецепт зі сторінки iamcookru.
Суфле із сиру з яблуками
Суфле із сиру з яблуками / Фото: instagram.com/iamcookru/
Інгредієнти:
- сир – 300 г;
- яйце С1 – 3 шт.;
- цукор – 80 г;
- яблука – 2 шт.;
- вершкове масло.
Тут знайдете рецепт ще одного суфле на сніданок. Для нього потрібен рис та гарбуз.
Як готувати:
- Відокремити жовтки та з'єднати з половиною цукру. Збити міксером. Додати сир і пробити блендером.
- Яєчні білки збити міксером. Потім додати другу частину цукру та продовжити збивати до стійких піків.
- З'єднати сирну суміш та збиті білки. Додати порізані яблука. Акуратно перемішати.
- Форми змастити вершковим маслом. Викласти масу. Випікати в розігрітій до 180 градусів духовці близько 40 хвилин.