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Сирне суфле з яблуками на сніданок: спробуєте одного разу – готуватимете завжди

Ірина Маслова Ірина Маслова Редактор Їжа Сьогодні
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27 січня, 06:50
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Потрібно 300 грамів сиру та два яблука. Останні можна або натерти, або дрібно нарізати. Яблука будуть ніжнішими, якщо очистити їх від шкірки
Суфле із сиру з яблуками
Суфле із сиру з яблуками / Фото: instagram.com/recipes_pp_protein/

Коли говоримо "суфле", то швидко уявляємо щось дуже ніжне, що швидко тане в роті.

Добре, що сир поєднується практично з усім і їхнє сусідство з яблуками – одне з найкращих.

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Звісно, до цього суфле так і проситься трохи кориці та цедри лимона. Обов'язково спробуйте додати ці інгредієнти.

Рецепт зі сторінки iamcookru.

Суфле із сиру з яблуками

Суфле із сиру з яблуками
Суфле із сиру з яблуками / Фото: instagram.com/iamcookru/

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Інгредієнти:

  • сир – 300 г;
  • яйце С1 – 3 шт.;
  • цукор – 80 г;
  • яблука – 2 шт.;
  • вершкове масло.

Тут знайдете рецепт ще одного суфле на сніданок. Для нього потрібен рис та гарбуз.

Як готувати:

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  1. Відокремити жовтки та з'єднати з половиною цукру. Збити міксером. Додати сир і пробити блендером.
  2. Яєчні білки збити міксером. Потім додати другу частину цукру та продовжити збивати до стійких піків.
  3. З'єднати сирну суміш та збиті білки. Додати порізані яблука. Акуратно перемішати.
  4. Форми змастити вершковим маслом. Викласти масу. Випікати в розігрітій до 180 градусів духовці близько 40 хвилин.

Ірина Маслова
Ірина Маслова Редактор Їжа Сьогодні Більше статей автора
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