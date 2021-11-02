Рецепт сирного суфле з гарбузом, яке прикрасить сніданок

Сухий сир варто перетерти через сито, так він краще з'єднається з гарбузовим пюре. Для суфле знадобиться трохи молока та вершків. Їсти його краще гарячим

Сирне суфле з гарбузом / Фото: instagram.com/evseev7236/

Чому суфле зручне вранці? Тому що готується швидко та з продуктів, які практично завжди є в домі. Ми розповідали, як приготувати суфле з трьома різними видами сиру, тепер настала черга сирно-гарбузового.

На заміс тіста потрібно 15-20 хвилин, випікається воно ще стільки ж. Сир має бути максимально сухим і протертим через сито, соковитості йому надасть гарбузове пюре.

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Автор цього суфле – evseev7236 – радить їсти його гарячим. Холодне воно більше схоже на запіканку.

Сирне суфле з гарбузом

Інгредієнти:

Сир (5-20%) – 500 г

Гарбузове пюре – 250 г

Яйця – 4 шт.

Цукор – 60 г

Вершки (від 20%) – 125 г

Молоко – 125 г

Крохмаль кукурудзяний – 25 г

Ванільна есенція – половина ч. л.

Сіль – щіпка

Як приготувати:

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