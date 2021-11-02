Їжа
Меню
google news Ми в Google News Змінити мову на: RU logo
😷 Київ у "червоній" зоні Вибори в Харкові Вибори в Харкові 💡 Велике оновлення мереж 🚑 Поради лікаря Комаровського
Результати пошуку

Оберiть рубрику

Рубрика

Всі рубрики
Україна
Регіони
Влада
Гроші
Світ
Некрологи
Life
Зірки
Сюжет дня
Інтерв'ю
Новини компаній
Авторські статті
Київ
Кримінал
Мультимедіа
Спорт
Подкасти
Гра
Лайфхакер
Техно
Їжа
Онлайн-конференції
Відео
Hub
Релігія
Вибори 2019

Оберiть дату

Дата

Сортувати по

Сортувати по

Найновіші
Найстаріші
По переглядам
За останні 24 години
За останній місяць
За поточний рік

Салати з виноградом

Сезонна запіканка

Напої осені

Для веганів

Як зберігати інжир

Ідеальный ланч-бокс
СЬОГОДНІ Їжа

Рецепт сирного суфле з гарбузом, яке прикрасить сніданок

Ірина Маслова Ірина Маслова Редакторка проєкту "Смачно"
2 листопада, 07:01
Копіювати лінк
Лінк скопійовано
Сухий сир варто перетерти через сито, так він краще з'єднається з гарбузовим пюре. Для суфле знадобиться трохи молока та вершків. Їсти його краще гарячим
Сирне суфле з гарбузом
Сирне суфле з гарбузом / Фото: instagram.com/evseev7236/

Чому суфле зручне вранці? Тому що готується швидко та з продуктів, які практично завжди є в домі. Ми розповідали, як приготувати суфле з трьома різними видами сиру, тепер настала черга сирно-гарбузового.

На заміс тіста потрібно 15-20 хвилин, випікається воно ще стільки ж. Сир має бути максимально сухим і протертим через сито, соковитості йому надасть гарбузове пюре.

Реклама

Автор цього суфле – evseev7236 – радить їсти його гарячим. Холодне воно більше схоже на запіканку.

Сирне суфле з гарбузом

Інгредієнти:

  • Сир (5-20%) – 500 г
  • Гарбузове пюре – 250 г
  • Яйця – 4 шт.
  • Цукор – 60 г
  • Вершки (від 20%) – 125 г
  • Молоко – 125 г
  • Крохмаль кукурудзяний – 25 г
  • Ванільна есенція – половина ч. л.
  • Сіль – щіпка

Як приготувати:

Реклама
  1. Духовку розігріти до 180 градусів.
  2. Сир (сухий, без зайвої рідини) протерти через сито або пробити блендером до однорідності. Білки відокремити від жовтків.
  3. До сиру додати жовтки, вершки, молоко, пюре, крохмаль та ванільну есенцію.
  4. Збити білки з цукром і щіпкою солі до м'яких піків.
  5. За допомогою лопатки акуратно, зверху донизу, вмішати білки в сирну масу. Форми змастити вершковим маслом.
  6. Розлити сирну масу по формах, поставити їх на деко.
  7. У деко налити трохи гарячої води і випікати приблизно 25 хвилин.
  8. Духовку вимкнути, залишити в ній суфле на 3-4 хвилини, потім подавати.

Читайте також:

Ірина Маслова
Ірина Маслова Редакторка проєкту "Смачно"

У ЗМІ з 2004 року, з невеликими перервами для роботи в кіно. Співпрацювала з телеканалом "1+1", інтернет-журналом "Йод.media" та іншими. Пише для читачів "Сьогодні" про світ захоплюючої гастрономії.

Більше статей автора
Реклама
Найважливіші та найцікавіші новини завжди під рукою
Life Сьогоднi в telegram-каналi Пiдпишись на RSS-канал Life Сьогоднi на Google News

Далі по темі

Рецепти на кожен день
Більше рецептів
Реклама
Останні новини
Більше новин
Новини Life
Показати більше
Лайфхаки для життя
Більше лайфхаків
Тест редакції
Зіркова піца
Ми продегустували 3 види DZIDZIO PIZZA
Чесний відгук
Любиш італійську кухню?
Готувати піццу
Зіпсували замовлення?
Як визначити якість доставки їжі
Хочу знати
Лайфхак дня
Як зварити каву з кардамоном
Хакнути
Неможливе можливо
VIP-ресторан у небі
Вау!
Готуємо вечерю сьогодні
Їжа
google news Підписатися на Google News RSS стрічка Змінити мову на: RU
Перейти на сайт logo
Ми в соціальних мережах

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти