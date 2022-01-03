12 обов'язкових страв на Святвечір та їхні незвичайні рецепти

Увечері 6 січня ми всі сядемо за стіл, за яким має стояти 12 пісних страв. Це останній день Різдвяного посту, який триває з кінця листопада.
М'ясо на Святий вечір замінюється рибою, овочами, бобовими та стравами з них. Святкова вечеря починається з куті. Вона обов'язково розміщується по центру столу.
12 пісних страв на Святий вечір / Фото: Pinterest
Ще одна традиція – класти на стіл часник. Це відлуння язичницьких традицій – колись вірили, що часник відганяє нечисту силу від людей та житла.
Отже, 12 сучасних рецептів страв, у яких враховано всі канони свята.
Кутя за рецептом dina_liashyk
Інгредієнти:
- 1 склянка пшениці;
- 4 склянки води;
- 2-3 ст. л. меду;
- 1/3 склянки маку;
- 100 г кураги;
- по жмені волоських горіхів, родзинок, мигдалю, фундука.
Як приготувати:
- Пшеницю залити 4 склянками води на ніч для набухання. Злити воду, добре промити під проточною водою. Знову залити 4 склянками води та варити до готовності.
- Поки варитися пшениця, залити мак великою кількістю води та варити близько 15 хвилин. Подрібнити блендером до появи білого молочка.
- До пшениці додати мед і добре перемішати.
- Курагу та родзинки залити окропом на 10 хвилин. Курагу нарізати невеликими кубиками і разом з родзинками додати в кашу. Потім додати мак.
- Горіхи трохи підсушити на сухій сковороді та додати в кутю, ретельно перемішати.
- Залишити на 2-3 години у холодильнику, щоб вона настоялася.
Узвар за рецептом aleksandrailanit
Інгредієнти:
- 250 г сушених яблук;
- по 100 г сушених слив, сушених груш;
- 50 г родзинок;
- 30 г сушеної шипшини;
- 2 шт. кардамон;
- 4 шт. гвоздика;
- кілька часточок лимона;
- мед – за смаком;
- 4 літри води.
Як приготувати:
- Сухофрукти добре промити у теплій воді. Скласти в каструлю сушені яблука, груші, сливи та шипшину, залити холодною водою і поставити на дуже повільний вогонь.
- Коли закипить, додати спеції та родзинки, варити на мінімальному вогні ще 7-10 хвилин.
- Заправити медом і додати часточки лимона.
- Обмотати щільним рушником та дати настоятися.
Голубці із сочевицею та грибами за рецептом rina_verde
Інгредієнти на 12 штук: ⠀
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- 1 качан савойської капусти;⠀
- 500 г грибів печериць;⠀
- 1 банка консервованої сочевиці;⠀
- 1 цибулина;⠀
- 100 мл бульйону овочевого;
- олія;⠀
- сіль, перець – за смаком.⠀
Як приготувати:
- Качан капусти розібрати на листя, бланшувати в киплячій посоленій воді 1-2 хвилини, вийняти шумівкою, дати охолонути, вирізати товсті черешки.
- На олії обсмажити до золотавого кольору дрібну порізану цибулю, після чого додати 2/3 порізаних грибів.
- Коли гриби будуть готові викласти до них сочевицю, попередньо зливши воду з бляшанки, перемішати, приправити сіллю та перцем до смаку.
- На підготовлене листя капусти викласти 1-2 ст. л. начинки, сформувати голубець.
- Форму для запікання змастити олією, викласти голубці швом вниз. Зверху покласти гриби, залити бульйоном.
- Запікати в попередньо розігрітій духовці 20-25 хвилин за температури 180 градусів. Прикрасити зеленню.
9 важливих лайфхаків для найсмачніших голубців
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Пісний борщ – редакційний рецепт
Інгредієнти:
- 3-4 картоплини;
- 300 г свіжої капусти;
- по 1 шт. морква, цибулина, буряк;
- 1 ст. л. томатної пасти;
- 3-4 зубчики часнику;
- 1 лаврове листя;
- олія;
- чорний перець горошком;
- сіль.
Як приготувати:
- Картоплю нарізати кубиками, капусту нашаткувати, моркву та буряк натерти на великій тертці, цибулю нарізати дрібними кубиками.
- У киплячу підсолену воду покласти картоплю, за 5 хвилин капусту – лаврове листя і перець горошком і проварити на середньому вогні.
- Тим часом спасерувати буряк, моркву та цибулю на олії, прикрити кришкою і тушкувати на повільному вогні, додавши трохи яблучного оцту або лимонної кислоти та томатну пасту.
- Готові овочі перекласти в каструлю та варити борщ до готовності. Дати настоятися та подавати з розтертим часником.
Паштет з квасолі з прованськими травами за рецептом zdorovo_est_net_diabet
Інгредієнти:
- 250 г квасолі;
- 3-4 ст. л. оливкової олії;
- 3 зубчики часнику;
- 1 ст. л. прованських трав;
- сік та цедра половини лимона;
- 4. ст. л. зеленої цибулі;
- сіль, мелений чорний перець.
Як приготувати:
- Квасолю залити великою кількістю води та залишити на 8 годин. Квасолю промити під проточною водою та варити впродовж 2 годин. Наприкінці варіння посолити. Готову квасолю відкинути на друшляк.
- Змішати в чаші блендера квасолю, часник, прованські трави, лимонний сік та цедру.
- Пробити блендером. Додати за смаком сіль та чорний перець. Якщо пюре виходить густим, то додати трохи відвару, в якому варилася квасоля. Остудити паштет та поставити в холодильник на добу.
Вареники з цвітною капустою за рецептом _smoothielady_
Інгредієнти для начинки:
- середня цвітна капуста, розділити на суцвіття; ⠀
- 2 зубчики часнику, подрібнити; ⠀
- 1 ч. л. імбиру, натерти; ⠀
- 4-5 шт. зеленої цибулі, нарізати; ⠀
- 1 чашка (240 мл) грибів, дрібно нарізати; ⠀
- 2-3 ч. л. соєвої пасти; ⠀
- 2 ст. л. соєвого соусу: ⠀
- 1 ст. л. кунжутної олії.
Інгредієнти для тіста:
- 2 чашки (480 мл) пшеничного борошна; ⠀
- 130 мл теплої води.
Як приготувати:
- Для начинки розігріти кунжутну олію на середньому вогні, додати цвітну капусту і смажити 3 хвилини. Потім додати часник і готувати ще хвилину.
- Додати зелену цибулю, гриби, імбир та соєву пасту, смажити близько 1 хвилини. Додати соєвий соус, усе перемішати і дати охолонути. Начинку можна подрібнити у блендері.
- Для тесту на борошно поступово додавати воду і перемішувати. Вимісити тісто, накрити вологою тканиною та залишити від 30 хвилин до 1 години.
- Розкочати, зліпити вареники та відварити до готовності. Прикрасити за смаком.
Як смачно приготувати цвітну капусту – 10 цікавих рецептів
Салат з квасолею і тунцем за рецептом solominairenaz
Інгредієнти:
- по 1 б. консервованого тунця, квасолі;
- 2 шт. помідори;
- 1 шт. болгарський перець;
- кріп, сіль, перець, олія.
Як приготувати:
- З квасолі та тунця злити рідину. З'єднати та перемішати.
- Перець та помідори нарізати, додати до квасолі з тунцем. Посолити, поперчити.
- Додати олію і перемішати. Прикрасити зеленню.
Судак під маринадом за рецептом mikhail_gluzskiy
Інгредієнти:
- 500 г судак;
- 1 шт. морква, корінь петрушки, стебло цибулі-порею;
- 1 ст. л. томатної пасти;
- 50 мл води;
- 2 ст. л. оцту 9%;
- половина ч. л. цукру;
- лаврове листя, суха гвоздика, перець горошком;
- сіль, перець.
Як приготувати:
- На великій тертці натерти моркву, нарізати тонкими кільцями цибулю, а корінь петрушки натерти на дрібній тертці.
- На олії обсмажити моркву, цибулю, корінь петрушки до золотавого кольору. Додати томатну пасту, перемішати та готувати 10 хвилин.
- Додати оцет, гвоздику, перець горошком, лаврове листя, посолити, поперчити та готувати 10 хвилин.
- Рибу нарізати на великі шматки, посолити, поперчити, обваляти в борошні та обсмажити на олії з обох боків.
- На тарілку викласти половину маринаду, зверху – рибу та накрити другою половиною маринаду. Прибрати на годину в холодильник.
Тушкована капуста за рецептом anny.cooking
Інгредієнти:
- 2 великі цибулини;
- 3 часточки часнику;
- 3 середні моркви;
- 1 велика білокачанна капуста;
- 1,5 ст. л. томатної пасти;
- 1/2 ст. л. солі;
- 3 лаврове листя, чорний мелений перець, олія.
Як приготувати:
- Цибулю дрібно нарізати, часник натерти на дрібній тертці, моркву – на великій, капусту тонко нашаткувати.
- На невеликій кількості олії підсмажити цибулю до легкої золотавоості, додати моркву та часник, смажити ще 5 хвилин.
- Додати капусту і тушкувати під кришкою, помішуючи, близько 20 хвилин, до розм'якшення капусти.
- Додати сіль, томатну пасту, мелений перець і добре розмішати, готувати близько 10 хвилин. Додати сіль за потребою, лаврове листя.
Гриби в кисло-солодкому соусі за рецептом iryna_dziubanchuk
Інгредієнти:
- 1 кг печериць, невеликих;⠀
- 100 мл соєвого соусу без підсилювачів смаку;⠀
- 1 головка часнику, очистити і порізати зубчики⠀;
- 1 повна ст. л. меду;
- 0,5 ст. л. копченої паприки;⠀
- сік одного лимона;⠀
- 2 ст. л. оливкової олії;⠀
- петрушка, кінза, сіль – за смаком.
Як приготувати:⠀
- Гриби помити, злегка посолити і скласти в глибокий сотейник. Тушкувати на середньому вогні, доки не випарується рідина.
- В окремий сотейник скласти всі інгредієнти, крім зелені, і поставити на вогонь, закип'ятити, варити 3-6 хвилин.
- Коли гриби будуть готові, з'єднати всі інгредієнти та тушкувати разом 3-5 хвилин. Додати зелень, зняти з вогню. ⠀
- Для гостроти перед подачею можна додати 1-3 зубчики часнику та прикрасити розмарином.
Пісні пампушки за рецептом gotovim_doma6
Інгредієнти:
- 0,5 л води;
- 30 г дріжджів;
- 3/4 склянки цукру;
- 0,5 ч. л. солі;
- 150 г олії;
- 700-800 г борошна.
Як приготувати:
- Розвести дріжджі у воді і додати цукор, сіль, олію. Перемішати.
- Додати борошно і замісити легке тісто, залишити в теплі на 2 години.
- Розкотити в пласт завтовшки 6-8 мл і вирізати пампушки. Залишити ще на 30 хвилин, накрити рушником.
- Смажити на середньому вогні. Викласти на паперовий рушник, щоби прибрати зайву олію.
- Посипати цукровою пудрою, корицею, какао.
Апельсиновий пісний пиріг за рецептом vkusniy.post
Інгредієнти на форму 18 см:
- 150 г апельсинового соку;
- 30 г олії;
- 150 г борошна;
- 40 г цукру;
- дрібка солі;
- 1 ч. л. соди.
Для просочення:
- 100 г апельсинового соку;
- 50 г цукрової пудри.
Як приготувати:
- Змішати сік, олію, цукор і сіль, додати борошно із содою, перемішати до однорідності.
- Вилити тісто у форму, застелену папером для випікання. Готувати за 180 градусів близько 40 хвилин. Готовність провіяти шпажкою – вона має бути сухою при проколюванні пирога.
- Змішати цукрову пудру з апельсиновим соком, поступово вилити сироп на гарячий пиріг у формі.