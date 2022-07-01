3 бюджетних та простих рецепти з печерицями (фото)

І вибираємо ми печериці не лише тому, що недорого, а тому, що готувати їх швидко, вони поєднуються практично з усім.
Треба, щоб гриби були свіжими та без видимих ушкоджень. Як їх довше зберегти в холодильнику – ми писали.
Рецепти з грибами / Фото: Колаж: Сьогодні,
Грибна солянка – наш перевірений рецепт. Підійде тим, хто поститься. Пиріг від vkysnie.bluyda готується швидко, за рахунок магазинного листкового тіста.
Печериці для салату за рецептом polezno_pravilno_pp спочатку потрібно трохи промаринувати у соусі з меду, лимонного соку, діжонської гірчиці.
Пісна грибна солянка в духовці
Інгредієнти:
- солоні гриби – 2 склянки;
- свіжа – 500 г;
- цибуля – 2 шт.;
- борошно – 1 ст. л.;
- спеції, сіль, перець.
Як приготувати:
- Гриби нарізати соломкою та обсмажити з цибулею. Додати борошно, перемішати й готувати кілька хвилин.
- Капусту нашаткувати, посолити й поперчити.
- У форму для запікання викласти шар капусти, шар грибів та зверху знову капусту. Додати спеції та полити олією.
- Запікати за 180 градусів близько 30 хвилин.
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Корисний салат з печерицями
Інгредієнти:
- печериці – 300 г;
- авокадо – 2 шт.;
- помідори чері – 500 г;
- огірки – 3 шт.;
- базилік;
- часник – 1 зубок;
- сік половини лимона;
- оливкова олія – 50 мл;
- винний оцет – 2 ч. л.;
- діжонська гірчиця, мед – по 1 ч. л.
Як приготувати:
- Поєднати оливкову олію, винний оцет, мед, діжонську гірчицю, сік і дрібно нарубаний часник.
- Нарізати печериці та додати ⅔ частини заправки. Обережно перемішати, залишити на 30 хвилин.
- Авокадо та огірки нарізати некрупно, помідори – навпіл.
- Додати овочі до печериць, посипати базиліком і заправити соусом.
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Пиріг з грибами та сиром
Інгредієнти:
- тісто листкове дріжджове – 250 г;
- гриби – 200 г;
- цибуля – 1 шт.;
- яйце;
- сир плавлений – 100 г;
- сир твердий – 150 г;
- спеції.
Як приготувати:
- Гриби обсмажити з цибулею, додати плавлений сир, спеції, перемішати.
- Тісто розкачати, зробити невеликі борти, викласти начинку, посипати тертим сиром. Краї змастити збитим яйцем.
- Випікати за 180 градусів 10-15 хвилин.
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