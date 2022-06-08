Меню
google news Ми в Google News Перейти в закладки
Змінити мову на: RU

Перейти к новостям Україна 24
🔴 Ситуація у Сєвєродонецьку ⚡ Обстріли міст України ⚽ Ірландія-Україна: онлайн 💲 Що з доларом?

Торт без випікання

Бамбл-кава

Сир за 15 хвилин

Готуємо баклажани

Як у дитинстві

Суп із кабачків
СЬОГОДНІ Їжа

Хорватський суп з грибами та беконом – простий рецепт на вечерю

Ірина Маслова Ірина Маслова Редактор Їжа Сьогодні
Читать на русском
Змінити розмір
А+
/
а-
МаленькийСереднійВеликий
8 червня, 17:15
В закладинки
Копіювати лінк
Лінк скопійовано
Він наваристий та з легкою кислинкою, яку забезпечить сметана та трохи білого сухого вина. Гриби потрібні свіжі й трохи сушених
Загорський суп з грибами та беконом
Загорський суп з грибами та беконом

І ще один рецепт, цього разу першої страви, з дуже цікавої кухні Хорватії. Обов'язково спробуйте картопляний гуляш з цієї країни.

Суп, рецепт якого нижче, із Загір'я, північного регіону Хорватії. Варіянтів загірського супу багато, але спільне одне – свіжі або сушені лісові гриби, можна додати й свіжих, і щось копчене. Часто – грудинка.

Реклама

Варити можна на воді або бульйоні, суп обов'язково подається зі сметаною.

Рецепт із сайту spar.hr.

Загірський суп з грибами та беконом

Загорський суп з грибами та беконом
Загорський суп з грибами та беконом

Реклама

Інгредієнти на 2 літри супу:

  • 3 картоплини;
  • 100 г печериць;
  • 30 г сушених грибів;
  • 100 г копченого бекону;
  • 1 цибулина;
  • 1 зубчик часнику;
  • 100 мл білого сухого вина;
  • 200 мл сметани;
  • 2 ст. л. сала;
  • лаврове листя;
  • стебло петрушки
  • 1 ст. л. паприки;
  • бульйон або вода;
  • винний оцет, перець та сіль.

Як приготувати:

  1. Замочіть сушені гриби у гарячій воді.
  2. У глибокій каструлі розтопіть сало і додайте дрібно нарізану цибулю. Готувати до золотавого кольору, додайте дрібно нарізаний бекон і скибочки печериць.
  3. Коли цибуля, гриби та бекон злегка підрум'яняться, додайте дрібно нарізаний часник та нарізані сушені гриби (воду, в якій вони замочувалися, збережіть).
  4. Додати сіль, перець. Влийте вино, бульйон або воду.
  5. Коли вода закипить, додайте нарізану кубиками картоплю та лаврове листя. Варіть, доки картопля не стане м'якою, потім додайте трохи винного оцту й можна додати трохи борошна, щоб суп загуснув.
  6. Подавати з нарізаною петрушкою та сметаною.

Якщо потрібно швидко схуднути та при цьому смачно харчуватися, приготуйте боннський суп.

Реклама

Ірина Маслова
Ірина Маслова Редактор Їжа Сьогодні Більше статей автора
Реклама на segodnya.ua Реклама
Рекомендации segodnya.ua

Далі по темі

Рецепти на кожен день
Більше рецептів
Реклама на segodnya.ua Реклама
Останні новини
Більше новин
Новини Life
Показати більше
Лайфхаки для життя
Більше лайфхаків
Підтримуй водний баланс
Скільки потрібно випити води за добу?
Розрахувати
Кількість рідини:
Використовуєте м'яту в раціоні?
Готувати
Добірка страв
Що приготувати з броколі
Рецепти
Секрети чеської кухні
Куряча печінка
Готувати
Секрети свіжості
Як зберігати сир?
Дізнатися
Контроль якості
Як перевірити чай?
Хакнути
Кулінарна швидка допомога
Чим замінити сіль у раціоні?
Дізнатися
Тримай себе у формі
Перевір індекс маси тіла
Розрахувати
Ваш ІМТ
Лайфхак тижня
Домашня варена ковбаса
Хакнути

У4.5.0.

Важливо

Головні теми

Погода

Telegram
Їжа
google news Підписатися на Google News RSS стрічка Змінити мову на: RU
Перейти к закладкам Закладинки
Перейти к главным новостям Головні теми Перейти на сайт Новости Украина 24
Ми в соціальних мережах

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти