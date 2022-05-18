Як треба зберігати гриби в холодильнику та подовжити їхній термін придатності

Печериці не люблять вологи, швидко вбирають її і так само швидко псуються. Їх не можна мити, краще обтерти серветкою або почистити пензликом

Як правильно зберігати гриби

Зазвичай ми купуємо продуктів трохи більше ніж треба, коли на них є знижки. Але не завжди виходить їх швидко пустити в хід.

Цвітна капуста добре зберігається в сольовому розчині в холодильнику. Цей спосіб зовсім не підходить для печериць, які дуже швидко псуються.

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На сайті Lifehacker.com.au дають кілька рекомендацій, як продовжити термін придатності для грибів.

Як потрібно зберігати гриби в холодильнику

Почнемо зі способу, який дозволить зберегти свіжість печериць до пів року. Звичайно, йдеться про заморожування.

Експерти рекомендують добре вимити гриби та обсушити. Розміщувати по пакетах для заморожування можна цілими або вже нарізаними.

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Якщо потрібні печериці пластинами, наприклад для піци, їх треба нарізати, розкласти на застелену плівкою тарілку і відправити в морозильну камеру.

Коли вони заморозяться, то покладіть їх у пакети.

Що треба робити, коли печериці знадобляться найближчі кілька днів

1. Не тримати їх у поліетилені

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І з пластикових контейнерів їх теж треба витягти. Гриби не люблять вологу, її вони швидко вбирають і під час зберігання її виділяють.

Після того як ви принесли їх додому, обов'язково обсушіть паперовим рушником та зберігайте у паперовій упаковці. Вона захищатиме печериці від вологи.

2. Не мити у воді

Якщо ви помиєте їх, доведеться використовувати найближчі 6-8 годин, інакше вони потемніють і почнуть підгнивати.

Ще раз – гриби краще почистити пензликом або акуратно обтерти серветкою.

3. Не зберігати у висувних ящиках холодильника

Де зазвичай зберігаються овочі. Річ у тому, що в цьому місці холодильника часто збирається конденсат.

Паперове пакування може врятувати від вологи, але тоді потрібно перевіряти стан печериць частіше.

Найкраще місце для зберігання грибів у холодильнику – це полиця, трохи вище відсіку для овочів.

4. Покласти до грибів паперовий рушник

Це стосується запакованого продукту. Зробіть надріз на поліетилені та покладіть велику серветку або паперовий рушник.

Отвір забезпечить циркуляцію повітря, свого роду провітрювання, а папір вбере небезпечну вологу.

5. Видаліть бруд перед тим як відправити в холодильник

Це стосується вагових грибів. Експерти радять: перед тим як покласти печериці та гливи в паперову упаковку, обітріть їх серветкою, щоб позбутися хоч і дрібних, але непотрібних забруднень.

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