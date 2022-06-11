3 цікаві страви, які прикрасять стіл на Трійцю

Отже, щавель, кріп, цибуля петрушка та навіть кінза з базиліком – це все має бути на столі й у всьому, що ви приготуєте. Щодо щавлю, то такі рецепти в нас є.
А от усе інше можна використовувати для млинців і різних пирогів. Дуже смачним є наш редакційний пиріг зі щавлем, в начинку можна покласти варені яйця. До риби на парі не забудьте додати трохи імбиру.
Рецепти на Трійцю-2022 / Фото: Колаж: Сьогодні,
Млинці зі шпинатом від valya__saenko подавайте із солоною рибою. Коли смажитимете, перед кожним млинцем змащуйте сковороду.
Млинці зі шпинатом
Інгредієнти:
- шпинат – 70 г;
- молоко – 150 мл;
- борошно – 80 г;
- яйця – 2 шт.;
- окріп – 130 мл;
- олія – 2 ст. л.;
- дрібка солі;
- цукор – 1 ст. л.
Як приготувати: ⠀
- Листя шпинату перебити в блендері разом з молоком.
- Змішти вінчиком з яйцями. Додати борошно, цукор та дрібку солі. Перемішати. Влити окроп і олію.
- Смажити на середньому вогні, постійно змащуючи сковороду.
Зелень м'яти можна додати для печива, тут його рецепт.
Риба на парі з імбиром та зеленою цибулею
Інгредієнти:
- риба, очищена;
- сіль – 2 ч. л.;
- нарізана зелена цибуля;
- свіжий нарізаний імбир – 50-70 г;
- соєвий соус – 3 ст. л.;
- олія, біле вино – по 2 ст. л.;
- кінза для прикраси.
Як приготувати:
- Встановіть пароварку на сильний вогонь. Зробіть глибокі надрізи на рибі. Посоліть.
- Зелену цибулю та імбир з'єднайте, половину розкладіть у розрізи. Покладіть рибу в пароварку.
- Для соусу в сотейнику на повільному вогні з'єднайте соєвий соус, вино, олію, половину цибулі та імбиру. Доведіть до кипіння, а потім зменшіть вогонь до мінімуму. Тримайте соус на повільному вогні, доки риба готується, 10-15 хвилин.
- Готову рибу збризкайте соусом. Прикрасьте кінзою.
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Пиріг зі щавлем
Інгредієнти для тіста:
- кефір – 500 мл;
- яйце;
- вершкове масло кімнатної температури – 100 г;
- борошно – 600-700 г;
- цукор – 1,5 ч. л.;
- сіль, сода – по 1 ч. л.
Для начинки:
- щавель – 300 г;
- крохмаль – 1 ч. л.;
- цукор – 100 г;
- щіпка кориці.
Як приготувати:
- Щавель помити, відрізати стебла. Листя нарізати, змішати з цукром.
- Для тіста з'єднати кефір, яйце, масло, цукор та сіль. Додати борошно із содою. Замісити тісто. Якщо воно липне до рук, додати ще трохи борошна. Тісто загорнути в плівку та прибрати на пів години в холодильник.
- Духовку розігріти до 180 градусів.
- Щавель віджати від соку, змішати з крохмалем та корицею.
- Тісто розділити на дві частини, більшу та меншу.
- Більшу розкачати за розміром форми, сформувати борти.
- Покласти начинку. Розкачати другу частину тіста, накрити начинку та скріпити краї.
- Випікати при 190 градусах 30-40 хвилин.
На десерт можна приготувати пиріг із сухофруктами. За текстурою він нагадує бісквіт.