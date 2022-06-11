3 цікаві страви, які прикрасять стіл на Трійцю

Отже, щавель, кріп, цибуля петрушка та навіть кінза з базиліком – це все має бути на столі й у всьому, що ви приготуєте. Щодо щавлю, то такі рецепти в нас є.

А от усе інше можна використовувати для млинців і різних пирогів. Дуже смачним є наш редакційний пиріг зі щавлем, в начинку можна покласти варені яйця. До риби на парі не забудьте додати трохи імбиру.

Рецепти на Трійцю-2022 / Фото: Колаж: Сьогодні,

Реклама

Млинці зі шпинатом від valya__saenko подавайте із солоною рибою. Коли смажитимете, перед кожним млинцем змащуйте сковороду.

Млинці зі шпинатом

Млинці зі шпинатом

Інгредієнти:

Реклама

шпинат – 70 г;

молоко – 150 мл;

борошно – 80 г;

яйця – 2 шт.;

окріп – 130 мл;

олія – 2 ст. л.;

дрібка солі;

цукор – 1 ст. л.

Як приготувати: ⠀

Листя шпинату перебити в блендері разом з молоком. Змішти вінчиком з яйцями. Додати борошно, цукор та дрібку солі. Перемішати. Влити окроп і олію. Смажити на середньому вогні, постійно змащуючи сковороду.

Зелень м'яти можна додати для печива, тут його рецепт.

Риба на парі з імбиром та зеленою цибулею

Парова риба з імбиром та зеленою цибулею

Реклама

Інгредієнти:

риба, очищена;

сіль – 2 ч. л.;

нарізана зелена цибуля;

свіжий нарізаний імбир – 50-70 г;

соєвий соус – 3 ст. л.;

олія, біле вино – по 2 ст. л.;

кінза для прикраси.

Як приготувати:

Встановіть пароварку на сильний вогонь. Зробіть глибокі надрізи на рибі. Посоліть. Зелену цибулю та імбир з'єднайте, половину розкладіть у розрізи. Покладіть рибу в пароварку. Для соусу в сотейнику на повільному вогні з'єднайте соєвий соус, вино, олію, половину цибулі та імбиру. Доведіть до кипіння, а потім зменшіть вогонь до мінімуму. Тримайте соус на повільному вогні, доки риба готується, 10-15 хвилин. Готову рибу збризкайте соусом. Прикрасьте кінзою.

Тут читайте цікавий рецепт для ніжної скумбрії.

Пиріг зі щавлем

Щавлевий пиріг на кефірі

Інгредієнти для тіста:

кефір – 500 мл;

яйце;

вершкове масло кімнатної температури – 100 г;

борошно – 600-700 г;

цукор – 1,5 ч. л.;

сіль, сода – по 1 ч. л.

Для начинки:

щавель – 300 г;

крохмаль – 1 ч. л.;

цукор – 100 г;

щіпка кориці.

Як приготувати:

Щавель помити, відрізати стебла. Листя нарізати, змішати з цукром. Для тіста з'єднати кефір, яйце, масло, цукор та сіль. Додати борошно із содою. Замісити тісто. Якщо воно липне до рук, додати ще трохи борошна. Тісто загорнути в плівку та прибрати на пів години в холодильник. Духовку розігріти до 180 градусів. Щавель віджати від соку, змішати з крохмалем та корицею. Тісто розділити на дві частини, більшу та меншу. Більшу розкачати за розміром форми, сформувати борти. Покласти начинку. Розкачати другу частину тіста, накрити начинку та скріпити краї. Випікати при 190 градусах 30-40 хвилин.

На десерт можна приготувати пиріг із сухофруктами. За текстурою він нагадує бісквіт.