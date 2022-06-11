3 интересных блюда, которые украсят стол на Троицу

Итак, щавель, укроп, петрушка лук и даже кинза з базиликом – это все должно быть на столе и во всем, что вы приготовите. Что касается щавеля, то такие рецепты у нас есть.

А вот все остальное можно использовать для блинов и самых разных пирогов. Очень вкусным получается наш редакционный пирог с щавелем, начинку разнообразьте вареными яйцами. К рыбе на пару не забудьте добавить немного имбиря.

Рецепты на Троицу-2022 / Фото: Коллаж: Сегодня, freepik.com

Реклама

Блины со шпинатом от valya__saenko подавайте с соленой рыбой. Когда будете жарить, перед каждым блином смазывайте сковороду.

Блины со шпинатом

Блины со шпинатом

Ингредиенты:

Реклама

шпинат – 70 г;

молоко – 150 мл;

мука – 80 г;

яйца – 2 шт.;

кипяток – 130 мл;

растительное масло – 2 ст. л.;

щепотка соли;

сахар – 1 ст. л.

Как приготовить: ⠀

Листья шпината перебить в блендере вместе с молоком. Смешать венчиком с яйцами. Добавить муку, сахар и щепотку соли. Перемешать. Влить кипяток и растительное масло. Жарить на среднем огне, постоянно смазывая сковороду.

Зелень мяты можно добавить в печенье, здесь его рецепт.

Рыба на пару с имбирем и зеленым луком

Рыба на пару с имбирем и зеленым луком / Фото: www.epicurious.com

Реклама

Ингредиенты:

рыба, очищенная;

соль, зеленый лук;

свежий нарезанный имбирь – 50-70 г;

соевый соус – 3 ст. л. соевого соуса;

белое вино, растительное масло – по 2 ст. л.;

нарезанная свежая кинза.

Как приготовить:

Установите пароварку на сильный огонь. Сделайте глубокие надрезы на рыбе. Посолите. Зеленый лук и имбирь соедините, половину разложите в разрезы. Положите рыбу в пароварку. Для соуса в сотейнике на медленном огне соедините соевый соус, вино, масло, половину лука и имбиря. Доведите до кипения, затем уменьшите огонь до минимума. Держите соус на медленном огне, пока рыба готовится, 10-15 минут. Готовую рыбу сбрызните соусом. Украсьте кинзой.

Здесь читайте интересный рецепт для нежной скумбрии.

Пирог со щавелем

Щавелевый пирог на кефире / Фото: Depositphotos

Ингредиенты для теста:

кефир – 500 мл;

яйцо;

сливочное масло комнатной температуры – 100 г;

мука – 600-700 г;

сахар – 1,5 ч. л. ;

соль, сода – по 1 ч. л.

Для начинки:

щавель – 300 г;

крахмал – 1 ч. л.;

сахар – 100 г;

щепотка корицы.

Как приготовить:

Щавель помыть, отрезать стебли. Листья нарезать, смешать с сахаром. Для теста соединить кефир, яйцо, масло, сахар и соль. Добавить муку с содой. Замесить тесто. Если оно липнет к рукам, добавить еще немного муки. Тесто завернуть в пленку и убрать на полчаса в холодильник. Духовку разогреть до 180 градусов. Щавель отжать от сока, смешать с крахмалом и корицей. Теста разделить на две части, большую и меньшую. Большую часть раскатать по размеру формы, сформировать борта. Положить начинку. Раскатать вторую часть теста, накрыть начинку и скрепить края. Выпекать при 190 градусах 30-40 минут.

На десерт можно приготовить пирог с сухофруктами. По текстуре он похож на бисквит.