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Светло-зеленое печенье к чаю – для рецепта нужна свежая мята

Ирина Маслова Ирина Маслова Редактор Еда Сегодня
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26 мая, 12:12
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Причем мята должна быть сладкой. Ее, вместе с яйцом и сливочным маслом, нужно соединить с сахаром в блендере. Выпекается печенье не дольше 10 минут
Рецепт ароматного мятного печенья
Рецепт ароматного мятного печенья / Фото: instagram.com/malinamaria2

Эта выпечка для тех, кто любит в печенье присутствие допингредиентов – понятного и любимого для всех шоколада или ароматной мяты, как в нашем случае.

Кроме аромата, мята должна быть сладкой. Хорошо вымойте ее перед тем, как измельчить в блендере с остальными ингредиентами.

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Муку перед замешиванием нужно просеять.

На странице malinamaria2 советуют внимательно следить за процессом выпекания печенья. Если оно пробудет в духовке дольше 10 минут, может потемнеть.

Мятное печенье

Мятное печенье
Мятное печенье

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Ингредиенты:

  • 50 г сладкой мяты;
  • по 100 г сахара, сливочного масла;
  • яйцо;
  • 200 г муки;
  • 1 ч. л. разрыхлителя.

Как приготовить:

  1. Мяту и сахар соединить в блендере. Добавить масло комнатной температуры и яйцо. Снова взбить блендером.
  2. Муку просеять с разрыхлителем и частями ввести в зеленую массу. Замесить тесто лопаткой, а потом руками. Оно будет мягким.
  3. Сформировать мокрыми руками шарики и выложить на застеленный противень. Вилкой, смоченной в воде, расплющить печенье.
  4. Выпекать в разогретой до 200 градусов духовке 10-13 минут.

Королева Елизавета ІІ, как рассказывают, обожает белоснежное песочное печенье. Его очень просто приготовить на наших кухнях.

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Ирина Маслова
Ирина Маслова Редактор Еда Сегодня Больше статей автора
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