3 різні вінегрети, які ви, можливо, ще не куштували

Вінегрет можна їсти цілий рік. Тим паче, коли вдома залежався буряк і його потрібно терміново використати.

У такого простого салату теж є правила. Перед тим, як починати, обов'язково з ними познайомтесь.

Рецепти вінегрету

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Вінегрет з квасолею – перевірений редакційний рецепт, заправте його ароматною соняшниковою олією. А от у салат за рецептом insta_rigista радять спробувати додати оливкову олію.

Мариновані гриби, а саме опеньки, пропонує взяти magazinmasla.

Вінегрет з маринованими грибами (опеньками)

Спробуйте додати до вінегрету трохи маринованих грибів.

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Інгредієнти:

буряк – 2 шт.;

морква, цибуля, солоний огірок – по 1 шт.;

картопля – 3 шт.;

мариновані опеньки – 150 г;

соняшникова олія, сіль.

Як приготувати:

Буряк, моркву, картоплю відварити, нарізати. Додати дрібно нарізану відварену моркву. Дрібні опеньки додати у вінегрет, а великі нарізати. Огірок і цибулю дрібно нарізати, додати в салат. Буряк нарізати та окремо перемішати з олією. З'єднати всі інгредієнти, перемішати, посолити та додати олію.

А в Італії готують салат із квасолею та консервованим тунцем, він дуже ситний та поживний.

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Вінегрет з горошком та квашеною капустою

Як смачно приготувати вінегрет

Інгредієнти:

буряк – 3 шт.;

картопля, морква – по 2 шт.;

солоні огірки – 3-4 шт.;

горошок, квашена капуста – по 100 г;

сіль, соняшникова олія або оливкова.

Як приготувати:

Овочі відварити та нарізати кубиком. Додати солоні огірки, горошок та квашену капусту. Все добре перемішати, посолити і заправити олією.

Тут зібрані рецепти цікавих овочевих салатів.

Вінегрет з квасолею

Вінегрет з квасолею

Інгредієнти:

буряк – 300 г;

солоний огірок – 150 г;

консервована або відварена квасоля – 400 г;

цибулина;

зелень, олія;

сіль, перець.

Як приготувати:

Нарізати кубиками солоні огірки, буряки, цибулю нарізати дрібно. З'єднати овочі з квасолею, додати дрібно нарізану зелень, олію, приправити сіллю і перцем. Подавати відразу або дати салату настоятися у холодильнику.

Якщо любите легкі салати із сезонних овочів, то тут читайте рецепт із редисом та огірками.