3 різні вінегрети, які ви, можливо, ще не куштували

Вінегрет можна їсти цілий рік. Тим паче, коли вдома залежався буряк і його потрібно терміново використати.
У такого простого салату теж є правила. Перед тим, як починати, обов'язково з ними познайомтесь.
Рецепти вінегрету
Вінегрет з квасолею – перевірений редакційний рецепт, заправте його ароматною соняшниковою олією. А от у салат за рецептом insta_rigista радять спробувати додати оливкову олію.
Мариновані гриби, а саме опеньки, пропонує взяти magazinmasla.
Вінегрет з маринованими грибами (опеньками)
Інгредієнти:
- буряк – 2 шт.;
- морква, цибуля, солоний огірок – по 1 шт.;
- картопля – 3 шт.;
- мариновані опеньки – 150 г;
- соняшникова олія, сіль.
Як приготувати:
- Буряк, моркву, картоплю відварити, нарізати. Додати дрібно нарізану відварену моркву.
- Дрібні опеньки додати у вінегрет, а великі нарізати. Огірок і цибулю дрібно нарізати, додати в салат.
- Буряк нарізати та окремо перемішати з олією.
- З'єднати всі інгредієнти, перемішати, посолити та додати олію.
А в Італії готують салат із квасолею та консервованим тунцем, він дуже ситний та поживний.
Вінегрет з горошком та квашеною капустою
Інгредієнти:
- буряк – 3 шт.;
- картопля, морква – по 2 шт.;
- солоні огірки – 3-4 шт.;
- горошок, квашена капуста – по 100 г;
- сіль, соняшникова олія або оливкова.
Як приготувати:
- Овочі відварити та нарізати кубиком.
- Додати солоні огірки, горошок та квашену капусту. Все добре перемішати, посолити і заправити олією.
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Вінегрет з квасолею
Інгредієнти:
- буряк – 300 г;
- солоний огірок – 150 г;
- консервована або відварена квасоля – 400 г;
- цибулина;
- зелень, олія;
- сіль, перець.
Як приготувати:
- Нарізати кубиками солоні огірки, буряки, цибулю нарізати дрібно.
- З'єднати овочі з квасолею, додати дрібно нарізану зелень, олію, приправити сіллю і перцем.
- Подавати відразу або дати салату настоятися у холодильнику.
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