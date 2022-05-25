3 разных винегрета, которые вы, возможно, еще не пробовали

Винегрет можно есть круглый год. Тем более когда в доме залежалась свекла и ее нужно срочно использовать.
У такого простого салата тоже есть правила. Перед тем, как начинать, обязательно с ними познакомьтесь.
Рецепты винегрета / Фото: Depositphotos
Винегрет с фасолью – проверенный редакционный рецепт, заправьте его ароматным подсолнечным маслом. А вот в салат по рецепту insta_rigista советуют попробовать добавить оливковое масло.
Маринованные грибы, а именно опята, предлагает взять magazinmasla.
Винегрет с маринованными грибами (опятами)
Ингредиенты:
- свекла – 2 шт.;
- морковь, лук, соленый огурец – по 1 шт.;
- картофель – 3 шт.;
- маринованные опята – 150 г;
- подсолнечное масло, соль.
Как приготовить:
- Свеклу, морковь, картофель отварить, нарезать. Добавить мелко нарезанную отварную морковь.
- Мелкие опята добавить в винегрет, а крупные нарезать. Огурец и лук мелко нарезать, добавить в салат.
- Свеклу нарезать и отдельно перемешать с маслом.
- Соединить все ингредиенты, перемешать, посолить и добавить масло.
А в Италии готовят салат с фасолью и консервированным тунцом, он очень сытный и питательный.
Винегрет с горошком и квашеной капустой
Ингредиенты:
- свекла – 3 шт.;
- картофель, морковь – по 2 шт.;
- соленые огурцы – 3-4 шт.;
- горошек, квашенная капуста – по 100 г;
- соль, растительное или оливковое масло.
Как приготовить:
- Овощи отварить и нарезать кубиком.
- Добавить соленые огурцы, горошек и квашенную капусту. Все хорошо перемешать, посолить и заправить растительным маслом.
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Винегрет с фасолью
Ингредиенты:
- свекла – 300 г;
- соленый огурец – 150 г;
- консервированная или отварная фасоль – 400 г;
- луковица;
- зелень, подсолнечное масло;
- соль, перец.
Как приготовить:
- Нарезать кубиками соленые огурцы, свеклу, лук нарезать мелко.
- Соединить овощи с фасолью, добавить мелко нарезанную зелень, масло, приправить солью и перцем.
- Подавать сразу или дать салату настояться в холодильнике.
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