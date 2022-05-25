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3 разных винегрета, которые вы, возможно, еще не пробовали

Ирина Маслова
25 мая, 17:12
Если есть возможность, то овощи лучше запечь в фольге. Старайтесь нарезать их кубиком 1,5 сантиметра, слишком жгучий лук обдайте кипятком

Винегрет можно есть круглый год. Тем более когда в доме залежалась свекла и ее нужно срочно использовать.

У такого простого салата тоже есть правила. Перед тем, как начинать, обязательно с ними познакомьтесь.

Рецепты винегрета / Фото: Depositphotos

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Винегрет с фасолью – проверенный редакционный рецепт, заправьте его ароматным подсолнечным маслом. А вот в салат по рецепту insta_rigista советуют попробовать добавить оливковое масло.

Маринованные грибы, а именно опята, предлагает взять magazinmasla.

Винегрет с маринованными грибами (опятами)

Попробуйте добавить к винегрету немного маринованных грибов / Фото: Depositphotos

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Ингредиенты:

  • свекла – 2 шт.;
  • морковь, лук, соленый огурец – по 1 шт.;
  • картофель – 3 шт.;
  • маринованные опята – 150 г;
  • подсолнечное масло, соль.

Как приготовить:

  1. Свеклу, морковь, картофель отварить, нарезать. Добавить мелко нарезанную отварную морковь.
  2. Мелкие опята добавить в винегрет, а крупные нарезать. Огурец и лук мелко нарезать, добавить в салат.
  3. Свеклу нарезать и отдельно перемешать с маслом.
  4. Соединить все ингредиенты, перемешать, посолить и добавить масло.

А в Италии готовят салат с фасолью и консервированным тунцом, он очень сытный и питательный.

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Винегрет с горошком и квашеной капустой

Как вкусно приготовить винегрет / Фото: Depositphotos

Ингредиенты:

  • свекла – 3 шт.;
  • картофель, морковь – по 2 шт.;
  • соленые огурцы – 3-4 шт.;
  • горошек, квашенная капуста – по 100 г;
  • соль, растительное или оливковое масло.

Как приготовить:

  1. Овощи отварить и нарезать кубиком.
  2. Добавить соленые огурцы, горошек и квашенную капусту. Все хорошо перемешать, посолить и заправить растительным маслом.

Здесь собраны рецепты интересных овощных салатов.

Винегрет с фасолью

Винегрет с фасолью

Ингредиенты:

  • свекла – 300 г;
  • соленый огурец – 150 г;
  • консервированная или отварная фасоль – 400 г;
  • луковица;
  • зелень, подсолнечное масло;
  • соль, перец.

Как приготовить:

  1. Нарезать кубиками соленые огурцы, свеклу, лук нарезать мелко.
  2. Соединить овощи с фасолью, добавить мелко нарезанную зелень, масло, приправить солью и перцем.
  3. Подавать сразу или дать салату настояться в холодильнике.

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