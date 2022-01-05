Как вкусно приготовить винегрет и 3 добавки к салату

Свеклу рекомендуют варить отдельно от картофеля и моркови. Собирать винегрет лучше в стеклянной посуде, а солить перед добавлением масла. Попробуйте приготовить салат с маринованными грибамы

Как вкусно приготовить винегрет / Фото: Depositphotos

Свекла – один из главных овощей в салатах во время новогодне-рождественских праздников.

То есть сваришь ее не так, что-то пропустишь в процессе варки – все, салат может получиться неудачным.

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Это касается и винегрета, именно от сладости свеклы зависит, вкусным он будет или наоборот.

Ну и добавки. Благодаря домашним кулинарам их набралось немало, и они только улучшат винегрет.

И еще раз про правильное приготовление свеклы и других овощей

Овощи для винегрета лучше запечь и сделать это в фольге / Фото: Depositphotos

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Свеклу нужно варить отдельно, а не вместе с картофелем и морковью, как это часто бывает.

После того, как свекла сварилась, обдайте ее холодной водой. Она будет легче чиститься.

Вкуснее будет, если овощи для винегрета запечь. Запекаться они должны в фольге.

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Нарезка салата и его сборка

Считается, что идеально, когда овощи будут нарезаны кубиком 1,5 см.

После того, как лук измельчится, его нужно обдать кипятком. Тем более если овощ горчит.

Чтобы свекла не окрасила другие ингредиенты, в отдельной посуде, уже нарезанную, полейте ее растительным маслом.

Кстати, о посуде. Винегрет рекомендуют собирать в стеклянной посуде, в металлической нельзя.

Температура ингредиентов. Это тоже важно. Они должны быть максимум комнатной температуры, горячими они могут рассыпаться, то есть утратить свою форму.

Солить и перчить салат нужно перед заправкой растительным маслом или другим соусом.

Интересные добавки к винегрету

Попробуйте добавить к винегрету немного маринованных грибов / Фото: Depositphotos