Еда
Меню
google news Мы в Google News
Изменить язык на: UA logo
🇰🇿 Майдан в Казахстане ⚡ В Харькове обвалился дом 💼 Политические прогнозы 2022 🍰 Готовим на Рождество

Блюдо к празднику

Сезонная запеканка

Пост к Рождеству

Для веганов

Как хранить инжир

Идеальный ланч-бокс
СЕГОДНЯ Еда

Как вкусно приготовить винегрет и 3 добавки к салату

Ирина Маслова Ирина Маслова Редактор Еда Сегодня
Слушать новость
Читати українською
Изменить размер
А+
/
а-
МаленькийСреднийБольшой
5 января, 13:34
В закладки
Копировать ссылку
Ссылка скопирована
Свеклу рекомендуют варить отдельно от картофеля и моркови. Собирать винегрет лучше в стеклянной посуде, а солить перед добавлением масла. Попробуйте приготовить салат с маринованными грибамы
Как вкусно приготовить винегрет
Как вкусно приготовить винегрет / Фото: Depositphotos

Свекла – один из главных овощей в салатах во время новогодне-рождественских праздников.

То есть сваришь ее не так, что-то пропустишь в процессе варки – все, салат может получиться неудачным.

Реклама

Это касается и винегрета, именно от сладости свеклы зависит, вкусным он будет или наоборот.

Ну и добавки. Благодаря домашним кулинарам их набралось немало, и они только улучшат винегрет.

И еще раз про правильное приготовление свеклы и других овощей

Овощи для винегрета лучше запечь и сделать это в фольге
Овощи для винегрета лучше запечь и сделать это в фольге / Фото: Depositphotos

Реклама

Свеклу нужно варить отдельно, а не вместе с картофелем и морковью, как это часто бывает.

После того, как свекла сварилась, обдайте ее холодной водой. Она будет легче чиститься.

Вкуснее будет, если овощи для винегрета запечь. Запекаться они должны в фольге.

Реклама

Читайте также:

Нарезка салата и его сборка

Считается, что идеально, когда овощи будут нарезаны кубиком 1,5 см.

После того, как лук измельчится, его нужно обдать кипятком. Тем более если овощ горчит.

Чтобы свекла не окрасила другие ингредиенты, в отдельной посуде, уже нарезанную, полейте ее растительным маслом.

Кстати, о посуде. Винегрет рекомендуют собирать в стеклянной посуде, в металлической нельзя.

Температура ингредиентов. Это тоже важно. Они должны быть максимум комнатной температуры, горячими они могут рассыпаться, то есть утратить свою форму.

Солить и перчить салат нужно перед заправкой растительным маслом или другим соусом.

Читайте также:

Интересные добавки к винегрету

Попробуйте добавить к винегрету немного маринованных грибов
Попробуйте добавить к винегрету немного маринованных грибов / Фото: Depositphotos

  1. Свежий огурец. Его можно нарезать таких же размеров, как и соленые, и добавить в салат в пропорциях 1:1.
  2. Маринованные грибы. К винегрету можно добавить любые – от шампиньонов до маслят или опят.
  3. Моченое яблоко или квашеная капуста. Они придадут не только приятной хрусткости винегрету, но и легкую кислинку.

Читайте также:

Ирина Маслова
Ирина Маслова Редактор Еда Сегодня Больше статей автора
Реклама
Самые важные и интересные новости всегда под рукой
Life Сегодня в telegram-канале Подпишись на RSS-канал Life Сегодня на Google News

Далее по теме

Рецепты на каждый день
Больше рецептов
Реклама
Последние новости
Больше новостей
Новости Life
Показать больше
Лайфхаки для жизни
Больше лайфхаков
💰💰💰
Мы нашли пиццу за 10 000 грн
Честный отзыв
Испортили заказ?
Как определить качество доставки еды
Хочу знать
Лайфхак дня
Как сварить кофе с кардамоном
Хакнуть
Невозможное возможно
VIP-ресторан в небе
Вау!
Блоггеры рекомендуют
Лучшие рестораны мира

TV News

Covid’19

Главное

Погода

Гороскоп
Еда
google news Подписаться на Google News RSS лента Изменить язык на: UA
Закладки
Главные темы Перейти на сайт logo
Мы в социальных сетях

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять