3 салати з печінкою тріски на день народження – і смачно, і корисно

Без салатів на день народження ніяк. І треба дуже постаратися, щоб здивувати вибагливих гостей. Ми ділилися рецептами різних салатів з апельсинами.
Нижче – три салати, де головна роль у печінки тріски, одного з найкорисніших продуктів для організму.
Салати з печінкою тріски на день народження / Фото: Колаж: Сьогодні
У салат з оливками від maryna.markidova потрібні свіжі помідори або чері. Салат з авокадо за рецептом natpranaзаправляється оливковою олією та соком лимона.
І останній варіянт – з огірком за рецептом irina_homecookзаправляється натуральним йогуртом або сметаною. Серед інгредієнтів є червона цибуля, за бажанням її можна замаринувати.
Салат з печінкою тріски та огірком
Інгредієнти:
- 1 шт. авокадо, огірок;
- 8 шт. яйця перепелині;
- червона цибуля – за смаком;
- листя салату;
- печінка тріски.
Для соусу:
- кріп;
- 2 ст. л. натурального йогурту або сметани;
- 1-2 ст. л. оливкова олія;
- 1 ч. л. сік лимона;
- сіль.
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Як приготувати:
- Очистити огірки від шкірки та нарізати з авокадо великими кубиками. Печінку викласти на серветки, щоби прибрати зайву олію.
- Для соусу кроп нарізати дрібно і розтерти із сіллю. Додати олію, лимонний сік і йогурт. Перемішати.
- Огірок, авокадо та яйця, розрізані навпіл, змішати із соусом.
- На тарілку викласти листя салату, огірки, авокадо та яйця в соусі, зверху – печінку тріски. Прикрасити цибулею.
Салат з печінкою тріски та авокадо
Інгредієнти:
- печінка тріски;
- 1 шт. авокадо, яйце
- 8-10 шт. маслини;
- зелена цибуля, петрушка;
- 2-3 ст. л. оливкова олія;
- 1 ст. л. соку лимона;
- сіль.
Тут знайдете три салати з язиком на день народження.
Як приготувати:
- Для соусу оливкову олію, сіль та лимонний сік з'єднати, перемішати.
- Усі інгредієнти нарізати дрібно. Білок нарізати, жовток натерти на тертці.
- Зібрати салат шарами: печінка тріски, зелень, маслини, авокадо (половиною соусу змастити шар авокадо), білок, соус. Зверху прикрасити тертим жовтком.
- Прикрасити зеленню, кедровими горішками та насінням конопель.
Салат з печінкою тріски та оливками
Інгредієнти на одну порцію:
- листя салату;
- 1 середній помідор або 5 шт. чері;
- 1 відварене яйце;
- 30 г зелених оливок без кісточки;
- 40 г печінки тріски;
- оливкова олія, сік лимона – за смаком.
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Як приготувати:
- Листя салату промити та викласти на тарілку, додати нарізані помідори.
- Яйце розрізати на 4 частини і додати в салат. Додати печінку тріски та оливки.
- Заправити оливковою олією та соком лимона за смаком.