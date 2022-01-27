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3 салати з печінкою тріски на день народження – і смачно, і корисно

Ірина Маслова
27 січня, 10:47
Усі автори цих салатів рекомендують купувати печінку тріски вищого ґатунку і не використовувати її, якщо вона сильно гірчить. Смачними такі салати виходять з яйцями, зі свіжими огірками та авокадо

Без салатів на день народження ніяк. І треба дуже постаратися, щоб здивувати вибагливих гостей. Ми ділилися рецептами різних салатів з апельсинами.

Нижче – три салати, де головна роль у печінки тріски, одного з найкорисніших продуктів для організму.

Салати з печінкою тріски на день народження / Фото: Колаж: Сьогодні

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У салат з оливками від maryna.markidova потрібні свіжі помідори або чері. Салат з авокадо за рецептом natpranaзаправляється оливковою олією та соком лимона.

І останній варіянт – з огірком за рецептом irina_homecookзаправляється натуральним йогуртом або сметаною. Серед інгредієнтів є червона цибуля, за бажанням її можна замаринувати.

Салат з печінкою тріски та огірком

Салат з печінкою тріски та огірком / Фото: instagram.com/irina_homecook/

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Інгредієнти:

  • 1 шт. авокадо, огірок;
  • 8 шт. яйця перепелині;
  • червона цибуля – за смаком;
  • листя салату;
  • печінка тріски.

Для соусу:

  • кріп;
  • 2 ст. л. натурального йогурту або сметани;
  • 1-2 ст. л. оливкова олія;
  • 1 ч. л. сік лимона;
  • сіль.

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Як приготувати:

  1. Очистити огірки від шкірки та нарізати з авокадо великими кубиками. Печінку викласти на серветки, щоби прибрати зайву олію.
  2. Для соусу кроп нарізати дрібно і розтерти із сіллю. Додати олію, лимонний сік і йогурт. Перемішати.
  3. Огірок, авокадо та яйця, розрізані навпіл, змішати із соусом.
  4. На тарілку викласти листя салату, огірки, авокадо та яйця в соусі, зверху – печінку тріски. Прикрасити цибулею.

Салат з печінкою тріски та авокадо

Салат з печінкою тріски та авокадо / Фото: instagram.com/natprana/

Інгредієнти:

  • печінка тріски;
  • 1 шт. авокадо, яйце
  • 8-10 шт. маслини;
  • зелена цибуля, петрушка;
  • 2-3 ст. л. оливкова олія;
  • 1 ст. л. соку лимона;
  • сіль.

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Як приготувати:

  1. Для соусу оливкову олію, сіль та лимонний сік з'єднати, перемішати.
  2. Усі інгредієнти нарізати дрібно. Білок нарізати, жовток натерти на тертці.
  3. Зібрати салат шарами: печінка тріски, зелень, маслини, авокадо (половиною соусу змастити шар авокадо), білок, соус. Зверху прикрасити тертим жовтком.
  4. Прикрасити зеленню, кедровими горішками та насінням конопель.

Салат з печінкою тріски та оливками

Салат з печінкою тріски та оливками / Фото: instagram.com/maryna.markidova


Інгредієнти на одну порцію:

  • листя салату;
  • 1 середній помідор або 5 шт. чері;
  • 1 відварене яйце;
  • 30 г зелених оливок без кісточки;
  • 40 г печінки тріски;
  • оливкова олія, сік лимона – за смаком.

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Як приготувати:

  1. Листя салату промити та викласти на тарілку, додати нарізані помідори.
  2. Яйце розрізати на 4 частини і додати в салат. Додати печінку тріски та оливки.
  3. Заправити оливковою олією та соком лимона за смаком.