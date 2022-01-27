3 салати з печінкою тріски на день народження – і смачно, і корисно

Без салатів на день народження ніяк. І треба дуже постаратися, щоб здивувати вибагливих гостей. Ми ділилися рецептами різних салатів з апельсинами.

Нижче – три салати, де головна роль у печінки тріски, одного з найкорисніших продуктів для організму.

Салати з печінкою тріски на день народження / Фото: Колаж: Сьогодні

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У салат з оливками від maryna.markidova потрібні свіжі помідори або чері. Салат з авокадо за рецептом natpranaзаправляється оливковою олією та соком лимона.

І останній варіянт – з огірком за рецептом irina_homecookзаправляється натуральним йогуртом або сметаною. Серед інгредієнтів є червона цибуля, за бажанням її можна замаринувати.

Салат з печінкою тріски та огірком

Салат з печінкою тріски та огірком / Фото: instagram.com/irina_homecook/

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Інгредієнти:

1 шт. авокадо, огірок;

8 шт. яйця перепелині;

червона цибуля – за смаком;

листя салату;

печінка тріски.

Для соусу:

кріп;

2 ст. л. натурального йогурту або сметани;

1-2 ст. л. оливкова олія;

1 ч. л. сік лимона;

сіль.

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Як приготувати:

Очистити огірки від шкірки та нарізати з авокадо великими кубиками. Печінку викласти на серветки, щоби прибрати зайву олію. Для соусу кроп нарізати дрібно і розтерти із сіллю. Додати олію, лимонний сік і йогурт. Перемішати. Огірок, авокадо та яйця, розрізані навпіл, змішати із соусом. На тарілку викласти листя салату, огірки, авокадо та яйця в соусі, зверху – печінку тріски. Прикрасити цибулею.

Салат з печінкою тріски та авокадо

Салат з печінкою тріски та авокадо / Фото: instagram.com/natprana/

Інгредієнти:

печінка тріски;

1 шт. авокадо, яйце

8-10 шт. маслини;

зелена цибуля, петрушка;

2-3 ст. л. оливкова олія;

1 ст. л. соку лимона;

сіль.

Тут знайдете три салати з язиком на день народження.

Як приготувати:

Для соусу оливкову олію, сіль та лимонний сік з'єднати, перемішати. Усі інгредієнти нарізати дрібно. Білок нарізати, жовток натерти на тертці. Зібрати салат шарами: печінка тріски, зелень, маслини, авокадо (половиною соусу змастити шар авокадо), білок, соус. Зверху прикрасити тертим жовтком. Прикрасити зеленню, кедровими горішками та насінням конопель.

Салат з печінкою тріски та оливками

Салат з печінкою тріски та оливками / Фото: instagram.com/maryna.markidova

листя салату;

1 середній помідор або 5 шт. чері;

1 відварене яйце;

30 г зелених оливок без кісточки;

40 г печінки тріски;

оливкова олія, сік лимона – за смаком.

Інгредієнти на одну порцію:

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Як приготувати: