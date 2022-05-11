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Згущене молоко, два яйця і трохи борошна – рецепт смачного рулету за 20 хвилин

Ірина Маслова
11 травня, 16:54
Тісто буде рідким, тому перед випіканням його треба розрівняти по застеленому деку. Для начинки можна використовувати будь-яке варення або джем

Смачні та практично дієтичні рулети готуються з лаваша. Для недієтичних використовуємо згущене молоко. Ще сюди треба два яйця та борошно.

Тісто вийде рідким і випікається лише за вісім хвилин. Згорнути в рулет можна за допомогою рушника, так він добре триматиме форму перед тим, як змажеться варенням.

Бісквітний рулет з варенням

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На каналі Щі та Каша взяли абрикосове, але варення може бути іншим, але густим. Також можна використовувати шоколадну пасту.

Бісквітний рулет до чаю

Бісквітний рулет до чаю

Інгредієнти:

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  • згущене молоко – 380 мл;
  • яйце – 2 шт.;
  • дрібка солі;
  • борошно – 150 г;
  • сода – ½ ч. л.;
  • абрикосове варення.

Тут читайте рецепт улюбленого бісквітного рулету з дитинства, він підійде і на свята також.

Як приготувати:

  1. У згущене молоко додати сіль і вбити яйця. Перемішати.
  2. Додати просіяне борошно і гашену оцтом соду. Перемішати за допомогою вінчика. Вийде рідке тісто.
  3. Деко застелити пергаментом, змастити вершковим маслом і вилити тісто, розрівняти.
  4. Випікати 8 хвилин в розігрітій до 180 градусів духовці.
  5. Перевернути на рушник, зняти пергамент. За допомогою рушника загорнути у рулет, дати охолонути.
  6. Прибрати рушник, розвернути рулет, змастити варенням і знову сформувати в рулет. Прикрасити цукровою пудрою.

Якщо любите горіхи, приготуйте красиві рулетики, їхній рецепт тут.