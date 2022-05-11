Згущене молоко, два яйця і трохи борошна – рецепт смачного рулету за 20 хвилин

Смачні та практично дієтичні рулети готуються з лаваша. Для недієтичних використовуємо згущене молоко. Ще сюди треба два яйця та борошно.
Тісто вийде рідким і випікається лише за вісім хвилин. Згорнути в рулет можна за допомогою рушника, так він добре триматиме форму перед тим, як змажеться варенням.
Бісквітний рулет з варенням
На каналі Щі та Каша взяли абрикосове, але варення може бути іншим, але густим. Також можна використовувати шоколадну пасту.
Бісквітний рулет до чаю
Бісквітний рулет до чаю
Інгредієнти:
- згущене молоко – 380 мл;
- яйце – 2 шт.;
- дрібка солі;
- борошно – 150 г;
- сода – ½ ч. л.;
- абрикосове варення.
Тут читайте рецепт улюбленого бісквітного рулету з дитинства, він підійде і на свята також.
Як приготувати:
- У згущене молоко додати сіль і вбити яйця. Перемішати.
- Додати просіяне борошно і гашену оцтом соду. Перемішати за допомогою вінчика. Вийде рідке тісто.
- Деко застелити пергаментом, змастити вершковим маслом і вилити тісто, розрівняти.
- Випікати 8 хвилин в розігрітій до 180 градусів духовці.
- Перевернути на рушник, зняти пергамент. За допомогою рушника загорнути у рулет, дати охолонути.
- Прибрати рушник, розвернути рулет, змастити варенням і знову сформувати в рулет. Прикрасити цукровою пудрою.
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