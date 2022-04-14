Чим замінити вершкове масло у випічці – 3 продукти

Для багатьох домашня випічка – це доволі частий процес. Вона не вийде пишною без розпушувача, ми писали, як перевірити його ефективність і чим замінити, якщо раптом його немає.

А от вершкове масло потрібно, щоб надати кексам, печиву, бісквітам для торта соковитості.

Чим замінити вершкове масло / Фото: depositphotos.com, Колаж: Сьогодні

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Зустрічаються різні альтернативи – від м'якоті авокадо до добре подрібнених горіхів.

Пропонуємо ще три, але вже перевірені продукти, які можна використовувати замість масла.

Чим замінити вершкове масло у випічці

Фруктове пюре у пропорції 1:1 з вершковим маслом.

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Яблучне пюре найкраще підходить для тортів. А якщо є гарбузове, то його можна використовувати для хліба зі спеціями та кексів.

Яблучне пюре дуже просто приготувати в домашніх умовах.

Бананове пюре можна додавати в імбирні пряники та печиво.

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Також можна спробувати використати пюре із чорносливу, воно добре доповнюватиме шоколадну випічку.

Соняшникова олія теж дуже добре замінить вершкове масло. Його кількість також розраховується в пропорції 1:1.

До слова, у Бразилії на соняшниковій олії та моркві печуть соковитий кекс.

Кисіль з крохмалю. Приготувати його потрібно так – одна частина крохмалю на дві частини води. Кисіль потрібно ретельно перемішати, щоб не було грудочок.

Потім проваріть кілька хвилин, остудіть і додайте в тісто.

Тут дізнаєтесь, чим можна замінити вершки.