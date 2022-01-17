Що приготувати на Водохресний святвечір – прості рецепти обов'язкових страв

Уся їжа на Водохреще 18 січня має бути пісною. Можна приготувати смачний оселедець по-ужгородськи як закуску та безліч інших страв.
Але без голодної куті не обійтися, як і без вареників, тісто для яких робиться з олією.
Рецепти страв на Водохреще / Фото: Колаж: Сьогодні
Конкретної кількості сухофруктів для голодної куті за рецептом yummybook_ua немає, беріть їх на свій смак. Тісто для вареників від vegan_food_ukraina замішується на картопляному відварі.
Рецепт тушкованої квашеної капусти редакційний. Якщо капуста дуже кисла, її потрібно добре промити у холодній воді.
Голодна кутя
Інгредієнти:
- 0,5 ст. перлової крупи;
- мак, сухофрукти, волоські горіхи, мед – за смаком.
Для узвару:
- 3 л води;
- 2 ст. л. меду;
- 350-400 г сухофруктів.
А як приготувати розсипчасту кутю з пшениці та її класичний рецепт – дізнаєтесь з цього матеріалу.
Як приготувати:
- Перлову крупу промити, залити холодною водою і залишити на кілька годин, краще на ніч. Відварити до готовності.
- Мак залити окропом на 30 хвилин, злити воду, розтерти.
- Сухофрукти залити окропом на кілька хвилин.
- Для узвару сухофрукти ретельно промити, залити водою та залишити на 30 хвилин. Злити воду, залити 3 літрами холодної води. Довести до кипіння, зняти з вогню, накрити кришкою та залишити настоятися. Коли узвар охолоне, додати мед.
- У готову кашу додати мак, сухофрукти, горіхи та мед. Перемішати. Залити узваром та подавати.
Пісні вареники з грибами та картоплею
Інгредієнти:
- 350 г борошна;
- 35 г олії;
- 160 г картопляного відвару.
Для начинки:
- 6 шт. картоплі;
- 4 ст. л. олії;
- 100 г грибів;
- 2 шт. цибуля;
- зелень, перець, сіль – за смаком.
Ще можна приготувати пісний олів'є з копченим окунем. Він заправляється олією.⠀
Як приготувати:
- Картоплю відварити, гарячий підсолений відвар налити в ємність, додати олію. Всипати борошно, замісити тісто.
- Накрити плівкою або рушником і дати відпочити 25 хвилин.
- Картоплю відварити, додати трохи рослинної олії, сіль і перець. Гриби обсмажити з цибулею, з'єднати з пюре та перемішати. Додати подрібнену зелень.
- Розкочати тісто і зліпити вареники. Варити до готовності. Подавати із зеленню та обсмаженою цибулею.
Тушкована квашена капуста
Інгредієнти:
- 1 кг квашеної капусти;
- 4 шт. морква;
- кмин – за смаком;
- 3 шт. цибуля;
- олія.
У Греції теж їдять тушковану капусту і називається вона лаханоризо. Для страви потрібен рис.
Як приготувати:
- Дрібно нарізати цибулю і злегка обсмажити на олії.
- Додати натерту моркву, перемішати та готувати кілька хвилин.
- Додати капусту, залити водою і тушкувати на слабкому вогні під кришкою близько години.
- За 10 хвилин до завершення приготування покласти кмин. За необхідності додати сіль.