Пісний олів'є з копченим окунем – рецепт до святкової вечері 6 січня

Пісний олів'є / Фото: instagram.com/iamcookru/
Завдяки фантазії фудблогерів відмовляти собі в улюблених стравах, навіть коли не можна, не доводиться.
Наразі Різдвяний піст і завершиться він 7 січня. І крім традиційних страв на Святвечір, можна приготувати олів'є.
У рецепті від iamcookru м'ясо в ньому замінюється копченим окунем, а до традиційних інгредієнтів додається запечене яблуко.
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Пісний олів'є з копченим окунем
Інгредієнти:
- Картопля відварена – 2-3 шт.
- Морква, огірок солоний – по 1-2 шт.
- Окунь копчений – 1 шт.
- Горошок консервований – 100 г
- Яблука запечені – 2 шт.
- Олія – 50 мл
- Сіль – 2 тріски
- Перець чорний мелений – 2 щіпки
Як приготувати:
- Картоплю та моркву відварити в мундирі та остудити. Яблука запекти у духовці близько 20 хвилин.
- Нарізати моркву та картоплю кубиком і покласти в салатницю.
- Нарізати кубиком солоні огірки, також м'якоть риби без кісточок. Злити з горошку рідину. Покласти все у салатник.
- Видалити з яблук шкірку, насіння та перегородки. Подрібнити м'якоть яблука блендером до стану пюре. Додати сіль, перець та олію. Ще раз збити близько 2-3 хвилин.
- Заправити майонезом і за необхідності посолити і поперчити за смаком.