Що приготувати зі скумбрією – 3 рецепти для свята та на кожен день

Що зазвичай відбувається зі скумбрії? Вона запікається цілою або дуже швидко маринується. Але якщо ви чекаєте на гостей або хочете смачно здивувати сімейним обідом, обов'язково спробуйте ці варіяції з нашою улюбленою рибою.
Основа для пирога зі скумбрії – це пісочне тісто, рецепт зі сторінки kiseleva_foodblog.
Нові рецепти зі скумбрією
Котлети зі скумбрією – рецепт редакційний, для нього потрібна риба холодного копчення.
Рулетики з сиром теж перевірений нами рецепт, з овочів знадобляться цибуля, морква й трохи болгарського перцю.
Рулетики зі скумбрією, сиром та овочами
Складові:
- скумбрія – 2 шт.;
- сир твердий – 100 г;
- цибуля, морква – по 1 шт.;
- часник – 1 зубчик;
- половина болгарського перцю;
- зелень, сіль, перець.
Як приготувати:
- Скумбрію розморозити за кімнатної температури. Цибулю та болгарський перець нарізати кубиками, моркву натерти, часник розрізати на 4 частини.
- На олії обсмажити часник. Щойно він віддасть свій аромат, прибрати зі сковороди. На часниковій олії обсмажити цибулю та моркву до напівготовності. Додати перець, готувати кілька хвилин. Наприкінці всипати зелень та посолити.
- Відокремити у риби філе, прибрати кісточки. За бажанням збризкати лимонним соком. Посолити, поперчити та посипати сиром.
- Овочі розділити на 4 частини, покласти край кожного філе четверту частину.
- Згорнути рулетом, скріпити зубочистками.
- Запікати в розігрітій до 180 градусів духовці 30 хвилин.
Тут читайте, як з простої гречки приготувати одразу три цікаві страви.
Пиріг зі скумбрією
Складові:
- холодне вершкове масло – 125 г;
- борошно – 250 г;
- яйце – 1 шт.;
- дуже холодна вода – 50 мл;
- сіль – половина ч. л.
Начинка:
- скумбрія холодного копчення – 1 шт.;
- цибуля ріпчаста – 3 середні;
- сіль, перець, кріп;
- сметана – 300 г;
- яйце – 2 шт.;
- трохи тертого сиру.
Як приготувати:
- Змішати борошно, сіль і масло до стану крихти. Додати холодне яйце та воду, швидко замісити тісто. Вимішувати довго не треба. Загорнути у плівку, прибрати в холодильник.
- Цибулю нарізати соломкою і обсмажити на вершковому маслі до прозорості. Додати сіль, перець та кріп.
- Скумбрію нарізати невеликими шматочками, кісточки прибрати.
- Тісто розкачати й перенести у форму. Наколоти дно виделкою. Поставити у розігріту до 180 градусів духовку на 15 хвилин.
- На дно основи викласти частину цибулі, потім – рибу та решту цибулі. Залити сметаною з яйцями та посипати тертим сиром.
- Випікати 35-40 хвилин.
До цього пирога можна додати овочевий гарнір. Тут знайдете цікаві рецепти з кабачками.
Картопляні котлети зі скумбрією
Складові:
- картопля – 3 шт. (відвареної);
- цибуля – 1 шт.;
- часник – 3 зуб.;
- скумбрія х/к – 1 шт.;
- борошно – 1 ст. л.
- сіль, перець, панірувальні сухарі.
Як приготувати:
- Цибулю та часник подрібнити і обсмажити на олії.
- Картоплю очистити, дрібно нарізати. Скумбрію відокремити від кісток і нарізати дуже дрібно.
- Змішати всі інгредієнти, додати сіль, перець та борошно, сформувати котлети.
- Олію добре розігріти в сковороді, перед обсмажуванням котлети обваляти в сухарях. Обсмажити з обох боків.
Тут зібрано три рецепти вінегрета з додатковими інгредієнтами, які ви, можливо, поки що не використовували.