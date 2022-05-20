3 рецепти з кабачків, про які ви могли не знати

Тим, хто на дієті, підійдуть кабачки в часниково-соєвому соусі та курячі рубані котлетки. Для легкого тарта потрібне готове листкове тісто й трохи твердого сиру

Оригінальні рецепти з кабачків / Фото: Колаж: Сьогодні

Коли потрібно смачно та без шкоди для фігури поїсти, сміливо беремо кабачки. Якщо не робили з них спагеті, це треба обов'язково виправити.

Усі варіяції з кабачками, які наведені нижче, готуються не довше 30 хвилин і точно стануть вашою улюбленою сезонною їжею.

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Кабачки, які обсмажуються у часниково-соєвому соусі, за рецептом vegan___guide, підійдуть тим, хто зараз на дієті.

Для курячих котлет від української фудблогерки mariana_klymiuk кабачки натріть крупно та видаліть непотрібну зайву рідину.

Тарт за рецептом irina_cooking_home випікається на готовому листковому тісті, приправи та спеції додавайте на свій смак.

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Легкий тарт з кабачками

Легкий тарт з кабачками

Інгредієнти:

кабачок або цукіні;

листкове тісто;

сметана – 4 ст. л.;

часник – 4 зуб.;

твердий сир;

прованські трави, паприка, карі, сіль, перець.

Як приготувати:

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Кабачки або цукіні нарізати тонкими кільцями, 2 мм. Розігріти духовку на 220 градусів, вичавити часник у сметану, добре перемішати. Тісто викласти на застелене деко. Змастити сметаною, не доходячи до краю тіста на 2 см по периметру. Це дозволить тісту піднятися. Викласти кабачки внахлест і посипати тертим сиром. Додати приправи. Запікати 10 хвилин за 220 градусів і 5-7 хвилин за 200 градусів до красивого рум'янцю.

Класичний рецепт кабачків з часником та майонезом читайте тут.

Рублені курячі котлетки з кабачком

Рублені курячі котлетки з кабачком

Інгредієнти:

куряче філе – 600 г;

кабачки – 400 г;

яйця – 2 шт.;

цибулина;

часник – 2 зуб.;

борошно – 50 г;

сіль, перець, зелень.

Як приготувати:

Куряче філе дрібно нарізати. Кабачок та цибулю натерти крупно, пом'яти руками, зайву рідину злити. Все перемішати. Додати яйця, борошно, подрібнений часник, зелень та спеції. Вимісити фарш. Смажити на розігрітій сковороді на олії на вогні вище середнього. Потім перевернути, накрити кришкою та смажити на повільному вогні до готовності.

Як смачно нафарширувати кабачки курячим філе та отримати дієтичну страву – дізнаєтесь тут.

Кабачки в часниково-соєвому соусі

Кабачки в часниково-соєвому соусі

Інгредієнти:

кабачок – 3 шт.;

соєвий соус – 40 мл;

часник – 2 зуб.;

крохмаль кукурудзяний – 2 ч. л.;

олія – 3 ст. л.;

кунжут – за бажанням.

Як приготувати:

Кабачки вимити. Часник очистити. Кабачки нарізати зі шкіркою довгими й не надто тонкими брусочками. Обсмажити кабачки на олії на сильному вогні до рум'яної скоринки 7-10 хвилин. Для заправки соєвий соус змішати з кукурудзяним крохмалем до однорідності, грудочки розбити. Додати пропущений через прес часник і перемішати. Влити соус до кабачків, готувати 2-3 хвилини, помішуючи. Подавати з насінням кунжуту та зеленню.

Рецепт гарного закусочного торта з кабачків, помідорів та сиру знайдете тут.

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