3 рецепта из кабачков, о которых вы могли не знать

Когда нужно вкусно и без вреда для фигуры поесть, смело берем кабачки. Если еще не делали из них спагетти, то это нужно обязательно исправить.
Все вариации с кабачками, которые представлены ниже, готовятся не дольше 30 минут и точно станут вашей любимой сезонной едой.
Кабачки, которые обжариваются в чесночно-соевом соусе, по рецепту vegan___guide, подойдут тем, кто сейчас на диете.
Для куриных котлет от украинского фудблогера mariana_klymiuk кабачки натрите крупно и удалите ненужную лишнюю жидкость.
Тарт по рецепту irina_cooking_home выпекается на готовом слоеном тесте, приправы и специи добавляйте по своему вкусу.
Легкий тарт с кабачками
Ингредиенты:
- кабачок или цукини;
- лист слоеного теста;
- сметана – 4 ст. л.;
- чеснок – 4 зуб.;
- твердый сыр;
- прованские травы, паприка, карри, соль, перец.
Как приготовить:
- Кабачки или цукини нарезать тонкими кольцами, 2 мм.
- Разогреть духовку на 220 градусов, выдавить чеснок в сметану, хорошо перемешать.
- Тесто выложить на застеленный противень. Намазать сметаной, не доходя до края теста на 2 см по периметру. Это позволит тесту подняться.
- Выложить кабачки внахлест и посыпать тертым сыром. Добавить приправы.
- Запекать 10 минут при 220 градусах и 5-7 минут при 200 градусах до красивого румянца.
Классический рецепт кабачков с чесноком и майонезом читайте здесь.
Рубленые куриные котлетки с кабачком
Ингредиенты:
- куриное филе – 600 г;
- кабачки – 400 г;
- яйца – 2 шт.;
- луковица;
- чеснок – 2 зуб.;
- мука – 50 г;
- соль, перец, зелень.
Как приготовить:
- Куриное филе мелко порезать. Кабачок и лук натереть на крупной терке, помять руками, лишнюю жидкость слить. Все перемешать.
- Добавить яйца, муку, измельченный чеснок, зелень и специи. Вымесить фарш.
- Жарить на разогретой сковороде на растительном масле на огне выше среднего. Затем перевернуть, накрыть крышкой и жарить на медленном огне до готовности.
Как вкусно нафаршировать кабачки куриным филе и получить диетической блюдо – узнаете здесь.
Кабачки в чесночно-соевом соусе
Ингредиенты:
- кабачок – 3 шт.;
- соевый соус – 40 мл;
- чеснок – 2 зуб.;
- крахмал кукурузный – 2 ч. л.;
- масло растительное – 3 ст. л.;
- кунжут – по желанию.
Как приготовить:
- Кабачки вымыть. Чеснок очистить. Кабачки нарезать с кожурой длинными и не слишком тонкими брусочками.
- Обжарить кабачки на растительном масле на сильном огне до румяной корочки в течение 7-10 минут.
- Для заправки соевый соус смешать с кукурузным крахмалом до однородности, комочки разбить. Добавить пропущенный через пресс чеснок и перемешать.
- Влить соус к кабачкам, готовить 2-3 минуты, помешивая.
- Подавать с семенами кунжута и зеленью.
Рецепт красивого закусочного торта из кабачков, помидоров и сыра найдете здесь.
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