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Что приготовить со скумбрией – 3 рецепта для праздника и на каждый день

Ирина Маслова
27 мая, 09:26
Будет использоваться как свежая рыба, так и холодного копчения. Свежая сочетается с овощами и подается в виде рулетиков, копченая станет хорошей начинкой для пирога

Что обычно происходит со скумбрией? Она запекается целой или очень быстро маринуется. Но если вы ждете гостей или хотите вкусно порадовать семейным обедом, обязательно попробуйте эти вариации с нашей любимой рыбой.

Основа для пирога со скумбрией – это песочное тесто, рецепт со страницы kiseleva_foodblog.

Новые рецепты со скумбрией / Фото: Инстаграм

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Котлеты со скумбрией – рецепт редакционный, для него нужна рыба холодного копчения.

Рулетики с сыром тоже проверенный нами рецепт, из овощей понадобятся лук, морковь и немного болгарского перца.

Рулетики со скумбрией, сыром и овощами

Рулетики со скумбрией, сыром и овощами / Фото: Инстаграм

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Ингредиенты:

  • скумбрия – 2 шт.;
  • сыр твердый – 100 г;
  • лук, морковь – по 1 шт.;
  • чеснок – 1 зубчик;
  • половина болгарского перца;
  • зелень, соль, перец.

Как приготовить:

  1. Скумбрию разморозить при комнатной температуре. Лук и болгарский перец нарезать кубиками, морковь натереть, чеснок разрезать на 4 части.
  2. На растительном масле обжарить чеснок. Как только он отдаст свой аромат, убрать со сковороды. На чесночном масле обжарить лук и морковь до полуготовности. Добавить перец, готовить несколько минут. В конце всыпать зелень и посолить.
  3. Отделить у рыбы филе, убрать косточки. По желанию сбрызнуть лимонным соком. Посолить, поперчить и посыпать сыром.
  4. Овощи разделить на 4 части, положить на край каждого филе четвертую часть.
  5. Свернуть рулетом, скрепить зубочистками.
  6. Запекать в разогретой до 180 градусов духовке 30 минут.

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Пирог со скумбрией

Пирог со скумбрией

Ингредиенты:

  • холодное сливочное масло – 125 г;
  • мука – 250 г;
  • яйцо – 1 шт.;
  • очень холодная вода – 50 мл;
  • соль – половина ч. л.

Начинка:

  • скумбрия холодного копчения – 1 шт.;
  • лук репчатый – 3 средние;
  • соль, перец, укроп;
  • сметана – 300 г;
  • яйцо – 2 шт.;
  • немного тертого сыра.

Как приготовить:

  1. Смешать муку, соль и масло, должна получиться крошка. Добавить холодное яйцо и воду, быстро замесить тесто. Вымешивать долго не нужно. Завернуть в пленку, убрать в холодильник.
  2. Лук нарезать соломкой и обжарить на сливочном масле до прозрачности. Добавить соль, перец и укроп.
  3. Скумбрию нарезать небольшими кусочками, косточки убрать.
  4. Тесто раскатать и перенести в форму. Наколоть дно вилкой. Поставить в разогретую до 180 градусов духовку на 15 минут.
  5. На дно основы выложить часть лука, затем – рыбу и остальную часть лука. Залить сметаной с яйцами и посыпать тертым сыром.
  6. Выпекать 35-40 минут.

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Картофельные котлеты со скумбрией

Фото: instagram.com/kate_rassoshinsky_food/

Ингредиенты:

  • картофель – 3 шт. (отварной);
  • лук – 1 шт.;
  • чеснок – 3 зуб.;
  • скумбрия х/к – 1 шт.;
  • мука – 1 ст. л.
  • соль, перец, панировочные сухари.

Как приготовить:

  1. Лук и чеснок измельчить и обжарить на растительном масле.
  2. Картофель очистить, мелко нарезать. Скумбрию отделить от костей и нарезать очень мелко.
  3. Смешать все ингредиенты, добавить соль, перец и муку, сформировать котлеты.
  4. Растительное масло хорошо разогреть в сковороде, перед обжаркой котлеты обвалять в сухарях. Обжарить с двух сторон.

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