Домашній кукурудзяний хліб за 30 хвилин – вистоювати тісто не доведеться

Ми публікували з десяток різних рецептів домашнього хліба. Мабуть, один з найпростіших – ірландський з чотирьох інгредієнтів.
Як запевняє авторка цього кукурудзяного хліба herringinfurs.blogspot.com, він вийде повітряним, пористим і практично не кришитиметься.
Простий рецепт кукурудзяного хліба / Фото: herringinfurs.blogspot.com
Такий хліб популярний у південних штатах США, зустрічається з різними добавками – свіжими або сушеними травами, беконом, рисом.
У цьому рецепті є напівтвердий сир, але це не додатковий інгредієнт. Він для цього хліба є обов'язковим.
Кукурудзяне борошно та пшеничне береться в пропорції 1:1. Якщо немає кукурудзяного, подрібніть крупу. Смачний цей хліб, коли він теплий або кімнатної температури. Їсти його можна просто так, з вершковим маслом або першими стравами.
Кукурудзяний хліб із сиром
Інгредієнти (1 чашка – 240 г):
- по 1 чашці борошна, кукурудзяного борошна;
- 1/3 чашки цукру;
- по 1 ч. л. крупної солі, соди;
- 2 ч. л. розпушувача;
- 300 г натертого на велику терку сиру середньої твердості;
- 1 чашка нежирного кефіру;
- 2 яйця;
- 60 г вершкового масла плюс для змащування форми.
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Як приготувати:
- У мисці змішати обидва види борошна, сіль, соду, розпушувач та цукор. Додати сир, перемішати.
- Окремо збити яйця з кефіром і розтопленим і злегка охолодженим вершковим маслом.
- З'єднати суху та рідку суміші, швидко перемішати.
- Перекласти тісто у змащену вершковим маслом квадратну форму.
- Випікати 25-30 хвилин в розігрітій до 200 градусів духовці до сухої зубочистки.
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