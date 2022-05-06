Домашній кукурудзяний хліб за 30 хвилин – вистоювати тісто не доведеться

Ми публікували з десяток різних рецептів домашнього хліба. Мабуть, один з найпростіших – ірландський з чотирьох інгредієнтів.

Як запевняє авторка цього кукурудзяного хліба herringinfurs.blogspot.com, він вийде повітряним, пористим і практично не кришитиметься.

Простий рецепт кукурудзяного хліба / Фото: herringinfurs.blogspot.com

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Такий хліб популярний у південних штатах США, зустрічається з різними добавками – свіжими або сушеними травами, беконом, рисом.

У цьому рецепті є напівтвердий сир, але це не додатковий інгредієнт. Він для цього хліба є обов'язковим.

Кукурудзяне борошно та пшеничне береться в пропорції 1:1. Якщо немає кукурудзяного, подрібніть крупу. Смачний цей хліб, коли він теплий або кімнатної температури. Їсти його можна просто так, з вершковим маслом або першими стравами.

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Кукурудзяний хліб із сиром

Кукурудзяний хліб із сиром / Фото: instagram.com/thecozycook

Інгредієнти (1 чашка – 240 г):

по 1 чашці борошна, кукурудзяного борошна;

1/3 чашки цукру;

по 1 ч. л. крупної солі, соди;

2 ч. л. розпушувача;

300 г натертого на велику терку сиру середньої твердості;

1 чашка нежирного кефіру;

2 яйця;

60 г вершкового масла плюс для змащування форми.

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Як приготувати:

У мисці змішати обидва види борошна, сіль, соду, розпушувач та цукор. Додати сир, перемішати. Окремо збити яйця з кефіром і розтопленим і злегка охолодженим вершковим маслом. З'єднати суху та рідку суміші, швидко перемішати. Перекласти тісто у змащену вершковим маслом квадратну форму. Випікати 25-30 хвилин в розігрітій до 200 градусів духовці до сухої зубочистки.

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