Ірландський содовий хліб з чотирьох інгредієнтів, яйця не потрібні

Він дуже швидко замішується, вистоювання не потрібне, випікається не більше 25 хвилин

Ірландський хліб / Фото: letsdishrecipes.com

Заведено вважати, що коли в оселі немає яєць, то домашнього хліба не варто очікувати. Варто ще б пак. Наприклад, тосканський з травами, для нього яйця не потрібні.

Не знадобляться вони і для традиційного ірландського содового. Це старовинний рецепт домашнього хліба і для нього справді потрібні борошно, сіль, сода та кефір.

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В оригінальному рецепті від Letsdishrecipes.com пропонують використовувати пахту, її можна замінити кефіром, йогуртом або додати до склянки молока одну столову ложку оцту або лимонного соку.

Колись давно ірландські господині робили хрестоподібний надріз на кожному буханці перед випіканням. Вони вірили, що це вбереже їхню сім'ю та оселю від бід та нещасть.

Ірландський хліб

Ірландський хліб / Фото: letsdishrecipes.com

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Інгредієнти:

4 склянки борошна (може знадобитися більше);

1 1/2 ч. л. соди;

1 ч. л. солі;

350 мл кефіру.

Простий рецепт італійської фокачі знайдете тут.

Як приготувати:

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