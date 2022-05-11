Домашній зефір з фруктовим пюре – рецепт, який вийде з першого разу

Найсмачніший зефір виходить, коли замість ароматизаторів додається натуральне пюре з ягід або фруктів. Як зробити яблучне, ми розповідали.

У цьому рецепті використовують пюре із замороженої полуниці, тому зефір вийде ніжно-рожевого кольору.

Простий рецепт домашнього зефіру

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І що набагато полегшує процес приготування саме цього зефіру так це те, що термометр не знадобиться.

За рахунок того, що агар-агар швидко стабілізується, зефір після відсадки буде готовий за 30-40 хвилин максимум. Але краще дати йому підсохнути кілька годин.

Рецепт з каналу Yuliya Small.

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Домашній зефір на желатині

Зефір у домашніх умовах

Інгредієнти:

80 г води;

270 г цукру;

8 г агар-агару (силою 900);

200 г пюре;

3 яєчні білки;

1/3 ч. л. лимонної кислоти;

дрібка солі;

50 г цукру.

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Як приготувати:

Підготувати кондитерський мішок. У сотейнику з товстим дном поєднати воду, 270 г цукру, агар-агар, пюре. До білків додати лимонну кислоту, сіль, 50 г цукру. Суміш з пюре поставити на середній вогонь. Коли з'являться чималі пухирці, почати збивати білки на середній швидкості до м'якої піни. До білків частинами ввести 50 г цукру та збивати до стійких піків. Пюре постійно помішувати та після закипання варити 4-5 хвилин. Зняти з вогню, активно перемішати. Гарячий сироп влити до збитих білків. Міксер має збивати на швидкості вище середньої. Збивати на максимальній швидкості близько двох хвилин. Перекласти в кондитерський мішок і відсадити на застелене деко.

Усі тонкощі приготування домашнього зефіру дивіться в ролику.

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