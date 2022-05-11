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Домашній зефір з фруктовим пюре – рецепт, який вийде з першого разу

Ірина Маслова
11 травня, 11:17
Аага-агар потрібен силою 900. Готується цей зефір за допомогою звичайного міксера, термометр не знадобиться

Найсмачніший зефір виходить, коли замість ароматизаторів додається натуральне пюре з ягід або фруктів. Як зробити яблучне, ми розповідали.

У цьому рецепті використовують пюре із замороженої полуниці, тому зефір вийде ніжно-рожевого кольору.

Простий рецепт домашнього зефіру

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І що набагато полегшує процес приготування саме цього зефіру так це те, що термометр не знадобиться.

За рахунок того, що агар-агар швидко стабілізується, зефір після відсадки буде готовий за 30-40 хвилин максимум. Але краще дати йому підсохнути кілька годин.

Рецепт з каналу Yuliya Small.

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Домашній зефір на желатині

Зефір у домашніх умовах

Інгредієнти:

  • 80 г води;
  • 270 г цукру;
  • 8 г агар-агару (силою 900);
  • 200 г пюре;
  • 3 яєчні білки;
  • 1/3 ч. л. лимонної кислоти;
  • дрібка солі;
  • 50 г цукру.

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Як приготувати:

  1. Підготувати кондитерський мішок.
  2. У сотейнику з товстим дном поєднати воду, 270 г цукру, агар-агар, пюре.
  3. До білків додати лимонну кислоту, сіль, 50 г цукру.
  4. Суміш з пюре поставити на середній вогонь. Коли з'являться чималі пухирці, почати збивати білки на середній швидкості до м'якої піни.
  5. До білків частинами ввести 50 г цукру та збивати до стійких піків.
  6. Пюре постійно помішувати та після закипання варити 4-5 хвилин. Зняти з вогню, активно перемішати. Гарячий сироп влити до збитих білків. Міксер має збивати на швидкості вище середньої.
  7. Збивати на максимальній швидкості близько двох хвилин.
  8. Перекласти в кондитерський мішок і відсадити на застелене деко.

Усі тонкощі приготування домашнього зефіру дивіться в ролику.

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