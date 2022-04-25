5 недорогих рецептів на Радоницю та поминальні дні

Поминальні дні та Радониця цього року будуть 1 та 3 травня відповідно. Обов'язковими на столі мають бути паски, крашанки, кутя з родзинками, пиріжки.
Також на стіл можна поставити рибу та млинці з начинкою. Нижче знайдете рецепти страв, які треба приготувати цими днями.
Рецепти на поминальні дні / Фото: Колаж: Сьогодні
Рисова кутя
Інгредієнти:
- 100 г рису;
- по 50 г меду та родзинок.
Як приготувати:
- Рис зварити, відкинути на друшляк, промити холодною водою.
- Родзинки промити, змішати з рисом і медом.
- Готову кутю перекласти в тарілку, зверху викласти родзинки.
Тут читайте рецепт куті з пропареного рису.
Паска
Інгредієнти
- 1,5 кг борошна;
- 1 л молока;
- 5 яєць;
- 300 г вершкового масла;
- 20 г свіжих дріжджів;
- 300 г цукру;
- 1 ч. л. солі;
- родзинки;
- 1 ч. л. меленої кориці;
- 0,5 ч. л. меленого кардамону;
- 10 г ванільного цукру.
Як приготувати:
- Молоко поставити на невеликий вогонь і потроху додати півтори склянки борошна. Ретельно перемішати і, коли тісто загусне, відставити остигати.
- Розтерти дріжджі з однією столовою ложкою цукру. Щойно вони стануть рідкими, влити в заварне тісто.
- Перемішати масу і поставити в тепло на 1,5 години.
- Потім відокремити білки від жовтків, до жовтків всипати цукор і збити блендером. Додати вершкове масло і розтерти до однорідної маси.
- Посолити і додати родзинки, кардамон, корицю і ванільний цукор. Перемішати і влити опару.
- До отриманого тіста додати просіяне борошно. Місити доти, доки тісто не почне відставати від рук.
- Викласти тісто у велику миску і залишити підходити на 3 години.
- Змастити форми для пасок олією і викласти тісто, що піднялося, заповнюючи приблизно на половину або на третину об'єму.
- Випікати паску близько 30 хвилин за температури 210 градусів.
- Остудити, дістати з форм і покрити глазур'ю.
Рецепт паски без дріжджів, з якою справиться навіть новачок – читайте тут.
Млинці з грибами
Інгредієнти:
- 1 л молока;
- 2 ск. борошна;
- 3 яйця;
- 4 ст. л.;
- щіпка солі;
- 4 ч. л. розпушувача;
- сир, печериці, сметана;
- цибуля.
Як приготувати:
- Змішати борошно, цукор, сіль, розпушувач і яйця вінчиком. Додати молоко, збити блендером. Посмажити млинці.
- Нарізати гриби і цибулю. Обсмажити на сковороді, доки не зникне вся волога. Додати сіль, сметану і тертий сир. Тушкувати 10 хвилин.
- Начинити млинці начинкою, сформувати конвертики.
Пиріжки з капустою
Інгредієнти:
- 200 г сметани;
- яйце;
- 4 ст. л. олії;
- 0,5 ч. л. солі;
- 1,5 ст. л. цукру;
- 10 г розпушувача;
- 2 ск. борошна.
Для начинки;
- 300 г квашеної капусти;
- 1 шт. цибцля.
Як приготувати:
- До сметани додати сіль, цукор, яйце, розпушувач і олію. Перемішати.
- Додати борошно. Тісто має вийти м'яким і не липнути до рук.
- Відправити на 25 хвилин у холодильник.
- Для начинки дрібно нарізати цибулю, обсмажити. Додати капусту. Тушкувати до м'якості.
- Розділити тісто на 12 частин. Сформувати пиріжки. Змастити жовтком.
- Випікати за 180 градусів до готовності.
Куряча локшина
Інгредієнти:
- 2-3 шт. курячих гомілок;
- 5 шт. картоплі;
- по 1 шт. цибулі, моркви;
- сіль, петрушка – за смаком.
Для локшини:
- 150 г борошна;
- яйце.
Простий рецепт домашньої локшини знайдете тут.
Як приготувати:
- Відварити курку до наваристого бульйону.
- Для локшини змішати всі інгредієнти, розкачати, нарізати локшину, підсушити.
- Нарізати дрібно цибулю і моркву, картоплю нарізати кубиками.
- З бульйону дістати м'ясо, додати цибулю, моркву, за 5 хвилин – картоплю.
- Відокремити м'ясо від кістки. Додати до овочів в бульйон.
- За 15-20 хвилин додати локшину. Варити до готовності, прикрасити зеленню.
Тут дізнаєтеся, як приготувати паски в мультиварці.