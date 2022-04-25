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5 недорогих рецептів на Радоницю та поминальні дні

Ірина Маслова
25 квітня, 18:05
У ці дні треба обов'язково приготувати кутю, млинці з начинкою, паску. Також пропонуємо домашню локшину з куркою та пиріжки з капустою

Поминальні дні та Радониця цього року будуть 1 та 3 травня відповідно. Обов'язковими на столі мають бути паски, крашанки, кутя з родзинками, пиріжки.

Також на стіл можна поставити рибу та млинці з начинкою. Нижче знайдете рецепти страв, які треба приготувати цими днями.

Рецепти на поминальні дні / Фото: Колаж: Сьогодні

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Рисова кутя

Рисова кутя з медом / Фото: Depositphotos

Інгредієнти:

  • 100 г рису;
  • по 50 г меду та родзинок.

Як приготувати:

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  1. Рис зварити, відкинути на друшляк, промити холодною водою.
  2. Родзинки промити, змішати з рисом і медом.
  3. Готову кутю перекласти в тарілку, зверху викласти родзинки.

Тут читайте рецепт куті з пропареного рису.

Паска

/ Фото: Depositphotos

Інгредієнти

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  • 1,5 кг борошна;
  • 1 л молока;
  • 5 яєць;
  • 300 г вершкового масла;
  • 20 г свіжих дріжджів;
  • 300 г цукру;
  • 1 ч. л. солі;
  • родзинки;
  • 1 ч. л. меленої кориці;
  • 0,5 ч. л. меленого кардамону;
  • 10 г ванільного цукру.

Як приготувати:

  1. Молоко поставити на невеликий вогонь і потроху додати півтори склянки борошна. Ретельно перемішати і, коли тісто загусне, відставити остигати.
  2. Розтерти дріжджі з однією столовою ложкою цукру. Щойно вони стануть рідкими, влити в заварне тісто.
  3. Перемішати масу і поставити в тепло на 1,5 години.
  4. Потім відокремити білки від жовтків, до жовтків всипати цукор і збити блендером. Додати вершкове масло і розтерти до однорідної маси.
  5. Посолити і додати родзинки, кардамон, корицю і ванільний цукор. Перемішати і влити опару.
  6. До отриманого тіста додати просіяне борошно. Місити доти, доки тісто не почне відставати від рук.
  7. Викласти тісто у велику миску і залишити підходити на 3 години.
  8. Змастити форми для пасок олією і викласти тісто, що піднялося, заповнюючи приблизно на половину або на третину об'єму.
  9. Випікати паску близько 30 хвилин за температури 210 градусів.
  10. Остудити, дістати з форм і покрити глазур'ю.

Рецепт паски без дріжджів, з якою справиться навіть новачок – читайте тут.

Млинці з грибами

Фото: instagram.com/maxim_koo/

Інгредієнти:

  • 1 л молока;
  • 2 ск. борошна;
  • 3 яйця;
  • 4 ст. л.;
  • щіпка солі;
  • 4 ч. л. розпушувача;
  • сир, печериці, сметана;
  • цибуля.

Як приготувати:

  1. Змішати борошно, цукор, сіль, розпушувач і яйця вінчиком. Додати молоко, збити блендером. Посмажити млинці.
  2. Нарізати гриби і цибулю. Обсмажити на сковороді, доки не зникне вся волога. Додати сіль, сметану і тертий сир. Тушкувати 10 хвилин.
  3. Начинити млинці начинкою, сформувати конвертики.

Пиріжки з капустою

Пиріжки з капустою на кефірі / Фото: instagram.com/be_veggie_easy

Інгредієнти:

  • 200 г сметани;
  • яйце;
  • 4 ст. л. олії;
  • 0,5 ч. л. солі;
  • 1,5 ст. л. цукру;
  • 10 г розпушувача;
  • 2 ск. борошна.

Для начинки;

  • 300 г квашеної капусти;
  • 1 шт. цибцля.

Як приготувати:

  1. До сметани додати сіль, цукор, яйце, розпушувач і олію. Перемішати.
  2. Додати борошно. Тісто має вийти м'яким і не липнути до рук.
  3. Відправити на 25 хвилин у холодильник.
  4. Для начинки дрібно нарізати цибулю, обсмажити. Додати капусту. Тушкувати до м'якості.
  5. Розділити тісто на 12 частин. Сформувати пиріжки. Змастити жовтком.
  6. Випікати за 180 градусів до готовності.

Куряча локшина

Фото: instagram.com/marina._.baranova/

Інгредієнти:

  • 2-3 шт. курячих гомілок;
  • 5 шт. картоплі;
  • по 1 шт. цибулі, моркви;
  • сіль, петрушка – за смаком.

Для локшини:

  • 150 г борошна;
  • яйце.

Простий рецепт домашньої локшини знайдете тут.

Як приготувати:

  1. Відварити курку до наваристого бульйону.
  2. Для локшини змішати всі інгредієнти, розкачати, нарізати локшину, підсушити.
  3. Нарізати дрібно цибулю і моркву, картоплю нарізати кубиками.
  4. З бульйону дістати м'ясо, додати цибулю, моркву, за 5 хвилин – картоплю.
  5. Відокремити м'ясо від кістки. Додати до овочів в бульйон.
  6. За 15-20 хвилин додати локшину. Варити до готовності, прикрасити зеленню.

Тут дізнаєтеся, як приготувати паски в мультиварці.