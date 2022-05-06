Грецький хлібний пудинг на сніданок – використовуються хліб або паски

І ще один смачний спосіб позбутися черствого хліба або пасок, які не з'їли за свята. Один такий рецепт – ароматної шарлотки – вже публікували.

Тепер традиційний хлібний пудинг або запіканка з Греції. У цій країні для пудингу використовується пасхальний хліб цуреки.

Хлібний пудинг з Греції на сніданок / Фото: miakouppa.com

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За бажання хліб можна нарізати на кубики й трохи підсушити в духовці. Смачнішою ця запіканка вийде, якщо залити її соусом у формі для запікання і залишити на 20-25 хвилин або взагалі на ніч.

Для аромату в соус додайте сік апельсина або лимона, цедру, корицю.

Рецепт із сайту miakouppa.com, присвяченого традиційній грецькій кухні.

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Грецький хлібний пудинг

Грецький хлібний пудинг / Фото: miakouppa.com

Інгредієнти:

білий хліб або паска, нарізані кубиками;

4 яйця;

2 склянки молока;

100 г цукру;

1 ч. л. ванільного цукру;

вершкове масло.

Для соусу:

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2 ст. л. вершкового масла;

50 мл молока;

100 г цукрової пудри;

сік апельсина або лимона.

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Як приготувати:

Наріжте хліб або паски на кубики і злегка підсушіть у духовці. Викладіть у форму для запікання. Збийте яйця, молоко, цукор та ванільний цукор. Поступово вилийте це на хліб. Накрийте плівкою, залиште на 20 хвилин. Можна надовше. Розігрійте духовку до 180 градусів. Запікайте 40-45 хвилин, наприкінці приготування накрийте пудинг фольгою. За п'ять-десять хвилин до завершення приготування розтопіть вершкове масло та з'єднайте з молоком. Ретельно розмішайте. Додайте цукрову пудру та сік апельсина, збийте до однорідності. Подавайте хлібний пудинг теплим, збризкавши кожну порцію соусом.

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