Грецький хлібний пудинг на сніданок – використовуються хліб або паски

І ще один смачний спосіб позбутися черствого хліба або пасок, які не з'їли за свята. Один такий рецепт – ароматної шарлотки – вже публікували.
Тепер традиційний хлібний пудинг або запіканка з Греції. У цій країні для пудингу використовується пасхальний хліб цуреки.
Хлібний пудинг з Греції на сніданок / Фото: miakouppa.com
За бажання хліб можна нарізати на кубики й трохи підсушити в духовці. Смачнішою ця запіканка вийде, якщо залити її соусом у формі для запікання і залишити на 20-25 хвилин або взагалі на ніч.
Для аромату в соус додайте сік апельсина або лимона, цедру, корицю.
Рецепт із сайту miakouppa.com, присвяченого традиційній грецькій кухні.
Грецький хлібний пудинг
Інгредієнти:
- білий хліб або паска, нарізані кубиками;
- 4 яйця;
- 2 склянки молока;
- 100 г цукру;
- 1 ч. л. ванільного цукру;
- вершкове масло.
Для соусу:
- 2 ст. л. вершкового масла;
- 50 мл молока;
- 100 г цукрової пудри;
- сік апельсина або лимона.
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Як приготувати:
- Наріжте хліб або паски на кубики і злегка підсушіть у духовці. Викладіть у форму для запікання.
- Збийте яйця, молоко, цукор та ванільний цукор. Поступово вилийте це на хліб. Накрийте плівкою, залиште на 20 хвилин. Можна надовше.
- Розігрійте духовку до 180 градусів. Запікайте 40-45 хвилин, наприкінці приготування накрийте пудинг фольгою.
- За п'ять-десять хвилин до завершення приготування розтопіть вершкове масло та з'єднайте з молоком. Ретельно розмішайте.
- Додайте цукрову пудру та сік апельсина, збийте до однорідності.
- Подавайте хлібний пудинг теплим, збризкавши кожну порцію соусом.
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