Як зберігати сир і чи можна його заморожувати – розповідають експерти

Сьогодні сир не з дешевих. І, купуючи продукт, ми хочемо зберегти його свіжість надовго. І якщо з овочами, наприклад, кабачками, в цьому питанні все простіше, то сир має свої правила зберігання.

Виявляється, він старіє, дихає та потіє, майже як людина. Це важливо враховувати.

Правила зберігання сиру

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Сири з пліснявою найкраще зберігаються в окремій ємності з герметичною кришкою або в упаковці, в якій ви його купили.

Рекомендації з каналу СЕКРЕТИ ДОМОГОСПОДАРОК.

Як зберегти сир у холодильнику

Сир треба зберігати в пергаменті, сир з пліснявою – в герметичній ємності / Фото: Pinterest

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Експерти категорично не рекомендують зберігати сир у поліетиленових пакетах. У кращому разі сир втратить свій особливий смак.

Але страшніше інше – в пакеті швидко поширюватимуться бактерії, тому продукт стане небезпечним для вживання.

Отже, коли ви принесли сир додому, вийміть його з пакета та перекладіть у спеціяльний папір для його зберігання.

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Якщо такого немає, можна використовувати пергамент. Він пропускає повітря й не дасть сиру засохнути. Тут важливо правильно загорнути папір, наче ви пакуєте подарунок. Це стосується й нарізаного сиру.

Стається так, що пліснява з'явилася на твердому сирі. Тут радять обрізати уражені місця.

Але так не можна робити з м'якими сирами, як камамбер та брі. Пліснява на них означає, що сир треба викинути.

Щодо м'яких сирів, моцарели, бринзи, фети, їх потрібно зберігати в розсолі. Щоправда, їхній термін зберігання не надто тривалий.

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Як уникнути швидкої появи плісняви на сирі

Зрізи твердого сиру радять змащувати вершковим маслом

Не зберігати його на дверцятах холодильника. Через часте відчинення та зачинення відбувається перепад температур.

Рекомендують змастити зріз сиру вершковим маслом. Воно перекриє доступ повітря. Коли потрібно відрізати сир, можна робити це одразу або витерти шар масла серветкою.

Правила зберігання є і у цвітної капусти, їх шукайте у цьому матеріялі.

Чи можна заморозити сир, щоби подовжити його зберігання?

Експерти не рекомендують заморожувати сир / Фото: Pinterest

Експерти кажуть, що можна. Але все залежить від того, як ви його потім використовуватимете.

Отже, після заморозки продукт може втратити свої смакові якості та навіть стати гумовим або кришитиметься. Їсти його буде несмачно, хіба що використовувати під час приготування гарячих страв.

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